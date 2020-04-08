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"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. والإجمالي يرتفع إلى 2932

قطر تعلن تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا

في الـ24 ساعة الماضية والإجمالي يرتفع إلى 2210

أعلنت قطر اليوم عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في قطر إلى 2210 حالات.

فيروس كورونا الجديد قطر

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قطر تعلن تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت قطر اليوم عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في قطر إلى 2210 حالات.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
02:08 PM

قطر تعلن تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا

في الـ24 ساعة الماضية والإجمالي يرتفع إلى 2210

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,797

أعلنت قطر اليوم عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في قطر إلى 2210 حالات.

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