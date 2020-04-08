قطر تعلن تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت قطر اليوم عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في قطر إلى 2210 حالات.
أعلنت قطر اليوم عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.
فيروس كورونا الجديد
قطر
وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في قطر إلى 2210 حالات.
أعلنت قطر اليوم عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في قطر إلى 2210 حالات.
أعلنت قطر اليوم عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في قطر إلى 2210 حالات.