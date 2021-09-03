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القيادة تهنئ حاكمَي سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتَي تهنئة، للسيد جيان كارلوا فنتوريني؛ والسيد ماركو نيكوليني؛ الحاكمَين العامَين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتَي تهنئة، للسيد جيان كارلوا فنتوريني؛ والسيد ماركو نيكوليني؛ الحاكمَين العامَين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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القيادة تهنئ حاكمَي سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتَي تهنئة، للسيد جيان كارلوا فنتوريني؛ والسيد ماركو نيكوليني؛ الحاكمَين العامَين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتَي تهنئة، للسيد جيان كارلوا فنتوريني؛ والسيد ماركو نيكوليني؛ الحاكمَين العامَين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
01:31 PM

القيادة تهنئ حاكمَي سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتَي تهنئة، للسيد جيان كارلوا فنتوريني؛ والسيد ماركو نيكوليني؛ الحاكمَين العامَين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتَي تهنئة، للسيد جيان كارلوا فنتوريني؛ والسيد ماركو نيكوليني؛ الحاكمَين العامَين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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