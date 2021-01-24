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"هلالي" واحد ولاعبان من "الاتحاد" وثلاثة من "النصر".. في تشكيلة الجولة 18

أعلن موقع "سوفا سكور" العالمي عن التشكيلة المثالية للجولة "18" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التشكيلة تواجد لاعب واحد فقط من الهلال؛ وهو "ماتيوس بيريرا" بتقييم "7.7".

وتواجد في التشكيلة من الاتحاد لاعبان هما: برونو هنريكي، وحمدان الشمراني، في حين تواجد ثلاثة لاعبين من النصر هم: فونيس موري، ومنصور الشمري، وعبد الإله العمري.

وجاء تشكيل الجولة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ستويكوفيتش "الفيجاء".

خط الدفاع: أسامة الخلف "الحزم"، عبدالاله العمري "النصر"، موري "النصر"، منصور الشمري "النصر".

خط الوسط: بيريرا "الهلال"، هنريكي "الاتحاد"، باناغيوتيس تاختيدس "الفيحاء"، حمدان الشمراني "الاتحاد".

خط الهجوم: ايغالو "الشباب"، صالح العمري "أبها".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"هلالي" واحد ولاعبان من "الاتحاد" وثلاثة من "النصر".. في تشكيلة الجولة 18
سبق

أعلن موقع "سوفا سكور" العالمي عن التشكيلة المثالية للجولة "18" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التشكيلة تواجد لاعب واحد فقط من الهلال؛ وهو "ماتيوس بيريرا" بتقييم "7.7".

وتواجد في التشكيلة من الاتحاد لاعبان هما: برونو هنريكي، وحمدان الشمراني، في حين تواجد ثلاثة لاعبين من النصر هم: فونيس موري، ومنصور الشمري، وعبد الإله العمري.

وجاء تشكيل الجولة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ستويكوفيتش "الفيجاء".

خط الدفاع: أسامة الخلف "الحزم"، عبدالاله العمري "النصر"، موري "النصر"، منصور الشمري "النصر".

خط الوسط: بيريرا "الهلال"، هنريكي "الاتحاد"، باناغيوتيس تاختيدس "الفيحاء"، حمدان الشمراني "الاتحاد".

خط الهجوم: ايغالو "الشباب"، صالح العمري "أبها".

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
04:35 PM

"هلالي" واحد ولاعبان من "الاتحاد" وثلاثة من "النصر".. في تشكيلة الجولة 18

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
3,593

أعلن موقع "سوفا سكور" العالمي عن التشكيلة المثالية للجولة "18" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التشكيلة تواجد لاعب واحد فقط من الهلال؛ وهو "ماتيوس بيريرا" بتقييم "7.7".

وتواجد في التشكيلة من الاتحاد لاعبان هما: برونو هنريكي، وحمدان الشمراني، في حين تواجد ثلاثة لاعبين من النصر هم: فونيس موري، ومنصور الشمري، وعبد الإله العمري.

وجاء تشكيل الجولة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ستويكوفيتش "الفيجاء".

خط الدفاع: أسامة الخلف "الحزم"، عبدالاله العمري "النصر"، موري "النصر"، منصور الشمري "النصر".

خط الوسط: بيريرا "الهلال"، هنريكي "الاتحاد"، باناغيوتيس تاختيدس "الفيحاء"، حمدان الشمراني "الاتحاد".

خط الهجوم: ايغالو "الشباب"، صالح العمري "أبها".

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