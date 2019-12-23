"الأرصاد" تنبّه: سحب رعدية وتدني الرؤية على الباحة

حالة تستمر للسادسة مساءً وتشمل عدة مدن

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة، اليوم، حيث تشير التوقعات إلى سحب رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً كلًا من مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.