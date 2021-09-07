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"إغاثي الملك" يوزّع 26 طن سلال غذائية للمتضررين من فيضانات السودان

وزّع مساعدات للفئات الأكثر احتياجاً في كينيا و463 طنّاً من التمور بهندوراس

‬وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 26 طناً و610 كيلوغرامات من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات بمحليتي الدامر وشندي بولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 5.322 فردا.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لدعم الأمن الغذائي للشعب السوداني الشقيق.

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجا في جمهورية كينيا

كما وزع فريق المركز أمس الأول بالتعاون مع الصليب الأحمر الكيني مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في مناطق مارسابيت وساكو وشمال حور ومويالي ولاسيميس بجمهورية كينيا، وهي من إجمالي الكمية المخصصة لهم والبالغة 7.899 سلة غذائية تحتوي على المواد الأساسية كالأرز و السكر والدقيق والذرة والزيت والفاصوليا والملح، والتي يجري استكمال توزيعها خلال عدة أيام، يستفيد منها 47.334 فرداً.

كما سلّم المركز 463 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية هندوراس.

ووقّع مذكرة تسلّم الشحنة السكرتير أول بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المكسيك بدر الشراري، لمديرة برنامج الغذاء العالمي السفيرة ستيفاني هوشستر، بحضور نائبة وزير الخارجية الهندوراسي كارين ناخارو.

وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج التي تقدمها المملكة عن طريق المركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل للأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك" يوزّع 26 طن سلال غذائية للمتضررين من فيضانات السودان
سبق

‬وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 26 طناً و610 كيلوغرامات من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات بمحليتي الدامر وشندي بولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 5.322 فردا.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لدعم الأمن الغذائي للشعب السوداني الشقيق.

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجا في جمهورية كينيا

كما وزع فريق المركز أمس الأول بالتعاون مع الصليب الأحمر الكيني مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في مناطق مارسابيت وساكو وشمال حور ومويالي ولاسيميس بجمهورية كينيا، وهي من إجمالي الكمية المخصصة لهم والبالغة 7.899 سلة غذائية تحتوي على المواد الأساسية كالأرز و السكر والدقيق والذرة والزيت والفاصوليا والملح، والتي يجري استكمال توزيعها خلال عدة أيام، يستفيد منها 47.334 فرداً.

كما سلّم المركز 463 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية هندوراس.

ووقّع مذكرة تسلّم الشحنة السكرتير أول بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المكسيك بدر الشراري، لمديرة برنامج الغذاء العالمي السفيرة ستيفاني هوشستر، بحضور نائبة وزير الخارجية الهندوراسي كارين ناخارو.

وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج التي تقدمها المملكة عن طريق المركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل للأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
05:13 PM

"إغاثي الملك" يوزّع 26 طن سلال غذائية للمتضررين من فيضانات السودان

وزّع مساعدات للفئات الأكثر احتياجاً في كينيا و463 طنّاً من التمور بهندوراس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 26 طناً و610 كيلوغرامات من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات بمحليتي الدامر وشندي بولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 5.322 فردا.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لدعم الأمن الغذائي للشعب السوداني الشقيق.

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجا في جمهورية كينيا

كما وزع فريق المركز أمس الأول بالتعاون مع الصليب الأحمر الكيني مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في مناطق مارسابيت وساكو وشمال حور ومويالي ولاسيميس بجمهورية كينيا، وهي من إجمالي الكمية المخصصة لهم والبالغة 7.899 سلة غذائية تحتوي على المواد الأساسية كالأرز و السكر والدقيق والذرة والزيت والفاصوليا والملح، والتي يجري استكمال توزيعها خلال عدة أيام، يستفيد منها 47.334 فرداً.

كما سلّم المركز 463 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية هندوراس.

ووقّع مذكرة تسلّم الشحنة السكرتير أول بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المكسيك بدر الشراري، لمديرة برنامج الغذاء العالمي السفيرة ستيفاني هوشستر، بحضور نائبة وزير الخارجية الهندوراسي كارين ناخارو.

وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج التي تقدمها المملكة عن طريق المركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل للأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

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