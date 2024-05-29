النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الخدمة المدنية: سنقدم الدعم للمتقدمين على الوظائف التعليمية حتى 27 رمضان

بعد تمديد فترة التقديم ..وقالت: فريق الدعم على أتم استعداد حتى نهاية الفترة

أكدت وزارة الخدمة المدنية أنها ستقدم كامل الدعم للمتقدمين للوظائف التعليمية بعد تمديد فترة حتى ال27 من رمضان، موضحة أن فريق خدمة العملاء بالوزارة سيكون على أتم الاستعداد لخدمة المتقدمين حتى نهاية فترة التقديم.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد وجه بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصرًا من يوم السبت القادم الموافق 27 رمضان ١٤٤٠هـ؛ استجابة لطلب المتقدمين والمتقدمات لمنحهم مزيدًا من الوقت.

يُذكر أن فترة التقديم كان من المقرر لها أن تنتهي الساعة الرابعة عصرًا من يوم أمس الثلاثاء الموافق 23 رمضان 1440هـ.

يشار إلى أن وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية كانت قد أعلنت عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440هـ - 1441هـ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الخدمة المدنية: سنقدم الدعم للمتقدمين على الوظائف التعليمية حتى 27 رمضان
سبق

أكدت وزارة الخدمة المدنية أنها ستقدم كامل الدعم للمتقدمين للوظائف التعليمية بعد تمديد فترة حتى ال27 من رمضان، موضحة أن فريق خدمة العملاء بالوزارة سيكون على أتم الاستعداد لخدمة المتقدمين حتى نهاية فترة التقديم.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد وجه بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصرًا من يوم السبت القادم الموافق 27 رمضان ١٤٤٠هـ؛ استجابة لطلب المتقدمين والمتقدمات لمنحهم مزيدًا من الوقت.

يُذكر أن فترة التقديم كان من المقرر لها أن تنتهي الساعة الرابعة عصرًا من يوم أمس الثلاثاء الموافق 23 رمضان 1440هـ.

يشار إلى أن وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية كانت قد أعلنت عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440هـ - 1441هـ.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
08:51 PM
اخر تعديل
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
09:26 PM

الخدمة المدنية: سنقدم الدعم للمتقدمين على الوظائف التعليمية حتى 27 رمضان

بعد تمديد فترة التقديم ..وقالت: فريق الدعم على أتم استعداد حتى نهاية الفترة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
6
1,412

أكدت وزارة الخدمة المدنية أنها ستقدم كامل الدعم للمتقدمين للوظائف التعليمية بعد تمديد فترة حتى ال27 من رمضان، موضحة أن فريق خدمة العملاء بالوزارة سيكون على أتم الاستعداد لخدمة المتقدمين حتى نهاية فترة التقديم.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد وجه بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصرًا من يوم السبت القادم الموافق 27 رمضان ١٤٤٠هـ؛ استجابة لطلب المتقدمين والمتقدمات لمنحهم مزيدًا من الوقت.

يُذكر أن فترة التقديم كان من المقرر لها أن تنتهي الساعة الرابعة عصرًا من يوم أمس الثلاثاء الموافق 23 رمضان 1440هـ.

يشار إلى أن وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية كانت قد أعلنت عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440هـ - 1441هـ.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,091
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,970
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,206
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,625

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة