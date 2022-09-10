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تأجيل انطلاق الدوري الإسباني 24 ساعة

بسبب اللعب يومي الجمعة والاثنين

تأجل انطلاق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2020 - 2021، لمدة 24 ساعة، بسبب عدم الاتفاق بين رابطة الدوري والاتحاد الإسباني.

وأفادت رابطة الدوري، أن المباراة التي تجمع غرناطة وأتلتيك بلباو، ستقام يوم السبت، بدلًا من الجمعة، لإصرار اتحاد الكرة على ضرورة عدم إقامة مباريات أيام الجمعة.

وكان الاتحاد الإسباني، عارض لفترة طويلة إقامة المباريات أيام الجمعة أو الاثنين بسبب التأثير المحتمل على حضور الجماهير، مؤكدًا أنه لا يجب تطبيق هذا الأمر مرة حتى في ظل عدم السماح للجماهير بالعودة للملاعب مؤقتًا.

الدوري الإسباني منافسات الدوري الإسباني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تأجيل انطلاق الدوري الإسباني 24 ساعة
سبق

تأجل انطلاق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2020 - 2021، لمدة 24 ساعة، بسبب عدم الاتفاق بين رابطة الدوري والاتحاد الإسباني.

وأفادت رابطة الدوري، أن المباراة التي تجمع غرناطة وأتلتيك بلباو، ستقام يوم السبت، بدلًا من الجمعة، لإصرار اتحاد الكرة على ضرورة عدم إقامة مباريات أيام الجمعة.

وكان الاتحاد الإسباني، عارض لفترة طويلة إقامة المباريات أيام الجمعة أو الاثنين بسبب التأثير المحتمل على حضور الجماهير، مؤكدًا أنه لا يجب تطبيق هذا الأمر مرة حتى في ظل عدم السماح للجماهير بالعودة للملاعب مؤقتًا.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
06:13 PM

تأجيل انطلاق الدوري الإسباني 24 ساعة

بسبب اللعب يومي الجمعة والاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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235

تأجل انطلاق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2020 - 2021، لمدة 24 ساعة، بسبب عدم الاتفاق بين رابطة الدوري والاتحاد الإسباني.

وأفادت رابطة الدوري، أن المباراة التي تجمع غرناطة وأتلتيك بلباو، ستقام يوم السبت، بدلًا من الجمعة، لإصرار اتحاد الكرة على ضرورة عدم إقامة مباريات أيام الجمعة.

وكان الاتحاد الإسباني، عارض لفترة طويلة إقامة المباريات أيام الجمعة أو الاثنين بسبب التأثير المحتمل على حضور الجماهير، مؤكدًا أنه لا يجب تطبيق هذا الأمر مرة حتى في ظل عدم السماح للجماهير بالعودة للملاعب مؤقتًا.

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