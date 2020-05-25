أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1751 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 3 حالات وفاة بسبب الفيروس. وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات النشطة وصل إلى 35076، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 26 حالة. وأضافت أنه تم تعافي 1193 من المصابين بالفيروس، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 10363 حالة.

قطر: 1751 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 3 وفيات اليوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-25 أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1751 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 3 حالات وفاة بسبب الفيروس.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات النشطة وصل إلى 35076، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 26 حالة.

وأضافت أنه تم تعافي 1193 من المصابين بالفيروس، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 10363 حالة.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 02:56 PM

قطر: 1751 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 3 وفيات اليوم ارتفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 35076 والوفيات لـ26 حالة





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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1751 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 3 حالات وفاة بسبب الفيروس.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات النشطة وصل إلى 35076، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 26 حالة.

وأضافت أنه تم تعافي 1193 من المصابين بالفيروس، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 10363 حالة.