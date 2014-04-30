محافظ رفحاء يستقبل مديري الأجهزة وشيوخ العشائر

استقبل محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني في مبنى الإمارة اليوم الأحد جمعًا من المهنئين بمناسبة صدور الأمر السامي بتعيينه محافظًا.

وكان من بين المهنئين مديرو الأجهزة الحكومية وشيوخ العشائر والمعرفون وأعيان المحافظة والمراكز.

يُشار إلى أن "العماني" عُيِّن خلفًا لبدر الهزاع، وباشر عمله رسميًّا في المحافظة الثلاثاء الماضي.