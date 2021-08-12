النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يواصل طعن روسيا.. وينهي حياة أكبر عدد من مصابيه منذ تفشيه

تكثيف حملة التطعيم لم يحد من انتشار الموجة الثالثة

سجّلت روسيا اليوم (الخميس) أعلى حصيلة وفيات جرّاء "كوفيد-19" منذ ظهوره، في ظل تفشي الموجة الوبائية الثالثة رغم تكثيف حملة التطعيم.

وأفادت الحكومة بتسجيل 808 وفيات جرّاء الوباء في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أول مرة تتخطى فيها حصيلة روسيا اليومية عتبة 800 وفاة، إضافة إلى 21.932 إصابة جديدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتجتاح روسيا، رابع بلد في العالم من حيث الإصابات، موجة وبائية ثالثة منذ يونيو مدفوعة بالمتحورة دلتا.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يواصل طعن روسيا.. وينهي حياة أكبر عدد من مصابيه منذ تفشيه
سبق

سجّلت روسيا اليوم (الخميس) أعلى حصيلة وفيات جرّاء "كوفيد-19" منذ ظهوره، في ظل تفشي الموجة الوبائية الثالثة رغم تكثيف حملة التطعيم.

وأفادت الحكومة بتسجيل 808 وفيات جرّاء الوباء في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أول مرة تتخطى فيها حصيلة روسيا اليومية عتبة 800 وفاة، إضافة إلى 21.932 إصابة جديدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتجتاح روسيا، رابع بلد في العالم من حيث الإصابات، موجة وبائية ثالثة منذ يونيو مدفوعة بالمتحورة دلتا.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
04:54 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
08:23 PM

"كورونا" يواصل طعن روسيا.. وينهي حياة أكبر عدد من مصابيه منذ تفشيه

تكثيف حملة التطعيم لم يحد من انتشار الموجة الثالثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,004

سجّلت روسيا اليوم (الخميس) أعلى حصيلة وفيات جرّاء "كوفيد-19" منذ ظهوره، في ظل تفشي الموجة الوبائية الثالثة رغم تكثيف حملة التطعيم.

وأفادت الحكومة بتسجيل 808 وفيات جرّاء الوباء في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أول مرة تتخطى فيها حصيلة روسيا اليومية عتبة 800 وفاة، إضافة إلى 21.932 إصابة جديدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتجتاح روسيا، رابع بلد في العالم من حيث الإصابات، موجة وبائية ثالثة منذ يونيو مدفوعة بالمتحورة دلتا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,332
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,612
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة