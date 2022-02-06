وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 58 مليون جرعة.

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن المنحنيات في الحالات المؤكدة بالمملكة في نزول.

متحدث "الصحة": منحنيات حالات كورونا المؤكدة بالمملكة في نزول صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-06 قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن المنحنيات في الحالات المؤكدة بالمملكة في نزول. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 58 مليون جرعة.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 04:09 PM

متحدث "الصحة": منحنيات حالات كورونا المؤكدة بالمملكة في نزول "العبدالعالي" أكد أن عدد الجرعات المعطاة تتجاوز 58 مليون جرعة





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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن المنحنيات في الحالات المؤكدة بالمملكة في نزول.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 58 مليون جرعة.