النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرور" يحذر من استخدام الجوال أثناء القيادة

شدّد على أنه يُعتبر مخالفة تستوجب العقاب

حذرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الجوال والتصوير أثناء القيادة، معتبرة ذلك مخالفة تستحق العقوبة وتعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": استخدام الهاتف الجوال والتصوير أثناء القيادة يُعرّض قائد المركبة ومستخدمي الطريق للخطر، كما أنه يُعد مخالفة مرورية، واحذر من الخطر ولا توثقه.

يُذكر أن عدداً من الأشخاص يستخدمون الجوال أثناء القيادة في توثيق مخالفات الطرق، وهو ما حذر منه المرور، واعتبره مخالفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور" يحذر من استخدام الجوال أثناء القيادة
سبق

حذرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الجوال والتصوير أثناء القيادة، معتبرة ذلك مخالفة تستحق العقوبة وتعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": استخدام الهاتف الجوال والتصوير أثناء القيادة يُعرّض قائد المركبة ومستخدمي الطريق للخطر، كما أنه يُعد مخالفة مرورية، واحذر من الخطر ولا توثقه.

يُذكر أن عدداً من الأشخاص يستخدمون الجوال أثناء القيادة في توثيق مخالفات الطرق، وهو ما حذر منه المرور، واعتبره مخالفة.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
02:22 PM

"المرور" يحذر من استخدام الجوال أثناء القيادة

شدّد على أنه يُعتبر مخالفة تستوجب العقاب

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
2,910

حذرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الجوال والتصوير أثناء القيادة، معتبرة ذلك مخالفة تستحق العقوبة وتعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": استخدام الهاتف الجوال والتصوير أثناء القيادة يُعرّض قائد المركبة ومستخدمي الطريق للخطر، كما أنه يُعد مخالفة مرورية، واحذر من الخطر ولا توثقه.

يُذكر أن عدداً من الأشخاص يستخدمون الجوال أثناء القيادة في توثيق مخالفات الطرق، وهو ما حذر منه المرور، واعتبره مخالفة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,687
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,337
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,618
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,324

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة