"عودوا إلى الوطن".. الشركات الأمريكية في الصين ترفض دعوة ترامب

رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي: جنوب شرق آسيا وجهة مفضلة

رفضت أغلبية الشركات الأمريكية العاملة في الصين الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالخروج من السوق الصينية والعودة إلى السوق الأمريكية.

وأظهر تقرير صادر عن غرفة التجارة الأمريكية في مدينة شنغهاي الصينية، اليوم، أن نحو 4 في المائة فقط من بين أكثر من 200 شركة صناعية أمريكية تعمل في الصين وشملها المسح نقلت مراكز إنتاجها من الصين إلى الولايات المتحدة.

وقال أكثر من 75 في المائة من الشركات الأمريكية إنها لا تعتزم نقل مراكز إنتاجها من الصين، في حين قالت 14 في المائة منها إنها ستنقل جزءاً من نشاطها إلى دول أخرى و7 في المائة إنها تعتزم نقل مصانعها سواء إلى الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى خارج الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كير جيبس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، القول إن "دول جنوب شرق آسيا هي الوجهة المفضلة.. وليس بالتأكيد الولايات المتحدة" بالنسبة للشركات الأمريكية التي تقرر الخروج من السوق الصينية.

في الوقت نفسه، أبدت أغلب الشركات التي شملها المسح تشاؤماً بشأن حالة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وقال 26.9 في المائة من الشركات إن التوترات التجارية ستستمر إلى ما لا نهاية، في حين كانت النسبة التي ترى هذا الرأي في العام الماضي 16.9 في المائة فقط.. وقال 22.5 في المائة من الشركات إنها تتوقع استمرار التوترات لفترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات مقبلة، وكانت هذه النسبة في العام الماضي تبلغ 12.7 في المئة فقط.

وكان الرئيس ترامب قد جدّد تهديده للشركات الأمريكية العاملة في الخارج، الإثنين الماضي، وقال إنه "سيفرض رسوماً على الشركات التي تهجر أمريكا وتوفر الوظائف في الصين والدول الأخرى".