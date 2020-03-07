مصر تسجِّل 33 إصابة جديدة بـ"كورونا"

جميعهم من العاملين على الباخرة النيلية

سجَّلت وزارة الصحة المصرية اليوم (السبت) 33 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على متن سفينة الأقصر.

وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد في مؤتمر صحفي أن هناك 33 حالة، ثبتت إيجابية تحليلاتهم لفيروس كورونا على باخرة الأقصر، فيما ثبتت سلبية 11 حالة، وسيتم نقلهم للحجر الصحي.

وبيَّنت أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايواني، وأن المواطن المصري الذي أصيب بـ"كورونا" تم نقله للحجر الصحي، ومعاينة جميع المخالطين به، وعددهم 42 حالة.