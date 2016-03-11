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مكة المكرمة.. لجنة مكافحة الظواهر السلبية تزيل عشوائيات جبل النور

أقامها مخالفون وأتلفت كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك

‫أزالت لجنة مكافحة الظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة، عدداً من الاستراحات والمباسط العشوائية المخالفة في منطقة جبل النور، وذلك ضمن الحملة المنظمة لمكافحة الظواهر السلبية، والتي شملت الوقوف على جبل الرحمة بمشعر عرفات وجبل ثور، بمشاركة بلدية المعابدة الفرعية والإدارة العامة للنظافة.

‫وأسفرت الحملة عن إتلاف كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى مصادرة عدد من أسطوانات الغاز المستخدمة لتجهيز الأطعمة والوجبات، وإزالة الصنادق التي أقامها المخالفون بطرق عشوائية، وشملت الحملة إزالة المباسط العشوائية في المناطق المحيطة بجبل النور، والتي يستغلها عدد من المخالفين بعرض وبيع المواد الغذائية والمياه على الزوار بطرق غير صحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطراً على الزوار.

مكة المكرمة لجنة مكافحة الظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة المكرمة.. لجنة مكافحة الظواهر السلبية تزيل عشوائيات جبل النور
سبق

‫أزالت لجنة مكافحة الظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة، عدداً من الاستراحات والمباسط العشوائية المخالفة في منطقة جبل النور، وذلك ضمن الحملة المنظمة لمكافحة الظواهر السلبية، والتي شملت الوقوف على جبل الرحمة بمشعر عرفات وجبل ثور، بمشاركة بلدية المعابدة الفرعية والإدارة العامة للنظافة.

‫وأسفرت الحملة عن إتلاف كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى مصادرة عدد من أسطوانات الغاز المستخدمة لتجهيز الأطعمة والوجبات، وإزالة الصنادق التي أقامها المخالفون بطرق عشوائية، وشملت الحملة إزالة المباسط العشوائية في المناطق المحيطة بجبل النور، والتي يستغلها عدد من المخالفين بعرض وبيع المواد الغذائية والمياه على الزوار بطرق غير صحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطراً على الزوار.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
02:14 PM

مكة المكرمة.. لجنة مكافحة الظواهر السلبية تزيل عشوائيات جبل النور

أقامها مخالفون وأتلفت كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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‫أزالت لجنة مكافحة الظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة، عدداً من الاستراحات والمباسط العشوائية المخالفة في منطقة جبل النور، وذلك ضمن الحملة المنظمة لمكافحة الظواهر السلبية، والتي شملت الوقوف على جبل الرحمة بمشعر عرفات وجبل ثور، بمشاركة بلدية المعابدة الفرعية والإدارة العامة للنظافة.

‫وأسفرت الحملة عن إتلاف كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى مصادرة عدد من أسطوانات الغاز المستخدمة لتجهيز الأطعمة والوجبات، وإزالة الصنادق التي أقامها المخالفون بطرق عشوائية، وشملت الحملة إزالة المباسط العشوائية في المناطق المحيطة بجبل النور، والتي يستغلها عدد من المخالفين بعرض وبيع المواد الغذائية والمياه على الزوار بطرق غير صحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطراً على الزوار.

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