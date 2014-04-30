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"تخصصي الملك عبد الله للأطفال بالحرس" ينظم مؤتمراً توعوياً للربو

واللجنة العلمية توجه الدعوة إلى المختصين للحضور والاستفادة من فعالياته

وجهت اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم العالمي للربو بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالشؤون الصحية للحرس الوطني الدعوة للمختصين في هذا المجال، لحضور الفعالية التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل والاستفادة من ما يطرح فيه حول هذا المرض.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية اللواء طبيب، استشاري الأمراض الصدرية للأطفال الدكتور حماد السعدون أن يوم الربو التوعوي هو مناسبة سنوية تحرص الشؤون الصحية بالحرس الوطني على تنظيمها بهدف رفع كفاءة المختصين في العناية بالأطفال المصابين بالربو، وذلك على مستوى الأطباء، أو التمريض أو أخصائين العلاج التنفسي ، كذلك مختصين أمراض الحساسية و المناعة، وكل من يمكنه تقديم خدمة للأطفال في هذا المجال.

ووجه “السعدون” الدعوة لجميع المختصين للحضور والاستفادة من هذا المؤتمر لما له من أثر في رفع مستوى الوعي الصحي والمجتمعي لهذا المرض المزمن والذي أصبح من الأمراض الشائعة ليس على مستوى المملكة ولكن على مستوى العالم.

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"تخصصي الملك عبد الله للأطفال بالحرس" ينظم مؤتمراً توعوياً للربو
سبق

وجهت اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم العالمي للربو بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالشؤون الصحية للحرس الوطني الدعوة للمختصين في هذا المجال، لحضور الفعالية التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل والاستفادة من ما يطرح فيه حول هذا المرض.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية اللواء طبيب، استشاري الأمراض الصدرية للأطفال الدكتور حماد السعدون أن يوم الربو التوعوي هو مناسبة سنوية تحرص الشؤون الصحية بالحرس الوطني على تنظيمها بهدف رفع كفاءة المختصين في العناية بالأطفال المصابين بالربو، وذلك على مستوى الأطباء، أو التمريض أو أخصائين العلاج التنفسي ، كذلك مختصين أمراض الحساسية و المناعة، وكل من يمكنه تقديم خدمة للأطفال في هذا المجال.

ووجه “السعدون” الدعوة لجميع المختصين للحضور والاستفادة من هذا المؤتمر لما له من أثر في رفع مستوى الوعي الصحي والمجتمعي لهذا المرض المزمن والذي أصبح من الأمراض الشائعة ليس على مستوى المملكة ولكن على مستوى العالم.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
06:55 PM

"تخصصي الملك عبد الله للأطفال بالحرس" ينظم مؤتمراً توعوياً للربو

واللجنة العلمية توجه الدعوة إلى المختصين للحضور والاستفادة من فعالياته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجهت اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم العالمي للربو بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالشؤون الصحية للحرس الوطني الدعوة للمختصين في هذا المجال، لحضور الفعالية التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل والاستفادة من ما يطرح فيه حول هذا المرض.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية اللواء طبيب، استشاري الأمراض الصدرية للأطفال الدكتور حماد السعدون أن يوم الربو التوعوي هو مناسبة سنوية تحرص الشؤون الصحية بالحرس الوطني على تنظيمها بهدف رفع كفاءة المختصين في العناية بالأطفال المصابين بالربو، وذلك على مستوى الأطباء، أو التمريض أو أخصائين العلاج التنفسي ، كذلك مختصين أمراض الحساسية و المناعة، وكل من يمكنه تقديم خدمة للأطفال في هذا المجال.

ووجه “السعدون” الدعوة لجميع المختصين للحضور والاستفادة من هذا المؤتمر لما له من أثر في رفع مستوى الوعي الصحي والمجتمعي لهذا المرض المزمن والذي أصبح من الأمراض الشائعة ليس على مستوى المملكة ولكن على مستوى العالم.

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