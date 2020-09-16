توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظات: (الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء)، التابعة للمنطقة.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 4 محافظات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظات: (الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء)، التابعة للمنطقة.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل
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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائلوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-16
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
11:43 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل 4 محافظات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بمشيئة الله- اليوم، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظات: (الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء)، التابعة للمنطقة.
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