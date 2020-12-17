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بالَغَ في مساحيق التجميل فاكتشفوا حيلته.. هكذا انتحل شخصية والدته في اختبار القيادة

المدربة شكّت به فأخبرت السلطات المحلية باشتباهها: هذا شاب يرتدي بلوزة زهرية

اعتقلت السلطات البرازيلية شابًّا برازيليًّا يبلغ من العمر 43 عامًا، بعد أن تنكّر في ثياب أمه من أجل الخضوع لامتحان القيادة بالنيابة عنها.

الشاب البرازيلي تنكّر في ثياب والدته البالغة من العمر 60 عامًا من أجل اختبار القيادة بالنيابة عنه.

إلا أن حيلة الشاب لم تنطوِ على مدربة القيادة، التي سرعان ما أخبرت السلطات المحلية باشتباهها بشاب يرتدي بلوزة زهرية بأظافر مطلية ويضع الكثير من مساحيق التجميل والشعر المستعار.

ووفق "سبوتنيك" في مقابلة مع مدربة القيادة، قالت فيها إن: إلشاب حاول ألا يثير الشبهات قدر الإمكان، بوضعه للكثير من مساحيق التجميل وتقليم الأظافر بشكل جميل، بالإضافة لارتداء مجوهرات نسائية.

وقام الشاب بتلك المحاولة بعد فشل والدته لأكثر من مرة في اختبار القيادة؛ إلا أن الوالدة لم تكن تعلم بخطته؛ بحسب ما نقله موقع nypost الأمريكي.

ويواجه الشاب تهمة انتحال الشخصية والاحتيال،؛ الأمر الذي سيعرّضه لمساءلة قانونية.

مساحيق التجميل اختبار القيادة

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بالَغَ في مساحيق التجميل فاكتشفوا حيلته.. هكذا انتحل شخصية والدته في اختبار القيادة
سبق

اعتقلت السلطات البرازيلية شابًّا برازيليًّا يبلغ من العمر 43 عامًا، بعد أن تنكّر في ثياب أمه من أجل الخضوع لامتحان القيادة بالنيابة عنها.

الشاب البرازيلي تنكّر في ثياب والدته البالغة من العمر 60 عامًا من أجل اختبار القيادة بالنيابة عنه.

إلا أن حيلة الشاب لم تنطوِ على مدربة القيادة، التي سرعان ما أخبرت السلطات المحلية باشتباهها بشاب يرتدي بلوزة زهرية بأظافر مطلية ويضع الكثير من مساحيق التجميل والشعر المستعار.

ووفق "سبوتنيك" في مقابلة مع مدربة القيادة، قالت فيها إن: إلشاب حاول ألا يثير الشبهات قدر الإمكان، بوضعه للكثير من مساحيق التجميل وتقليم الأظافر بشكل جميل، بالإضافة لارتداء مجوهرات نسائية.

وقام الشاب بتلك المحاولة بعد فشل والدته لأكثر من مرة في اختبار القيادة؛ إلا أن الوالدة لم تكن تعلم بخطته؛ بحسب ما نقله موقع nypost الأمريكي.

ويواجه الشاب تهمة انتحال الشخصية والاحتيال،؛ الأمر الذي سيعرّضه لمساءلة قانونية.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
10:53 AM

بالَغَ في مساحيق التجميل فاكتشفوا حيلته.. هكذا انتحل شخصية والدته في اختبار القيادة

المدربة شكّت به فأخبرت السلطات المحلية باشتباهها: هذا شاب يرتدي بلوزة زهرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت السلطات البرازيلية شابًّا برازيليًّا يبلغ من العمر 43 عامًا، بعد أن تنكّر في ثياب أمه من أجل الخضوع لامتحان القيادة بالنيابة عنها.

الشاب البرازيلي تنكّر في ثياب والدته البالغة من العمر 60 عامًا من أجل اختبار القيادة بالنيابة عنه.

إلا أن حيلة الشاب لم تنطوِ على مدربة القيادة، التي سرعان ما أخبرت السلطات المحلية باشتباهها بشاب يرتدي بلوزة زهرية بأظافر مطلية ويضع الكثير من مساحيق التجميل والشعر المستعار.

ووفق "سبوتنيك" في مقابلة مع مدربة القيادة، قالت فيها إن: إلشاب حاول ألا يثير الشبهات قدر الإمكان، بوضعه للكثير من مساحيق التجميل وتقليم الأظافر بشكل جميل، بالإضافة لارتداء مجوهرات نسائية.

وقام الشاب بتلك المحاولة بعد فشل والدته لأكثر من مرة في اختبار القيادة؛ إلا أن الوالدة لم تكن تعلم بخطته؛ بحسب ما نقله موقع nypost الأمريكي.

ويواجه الشاب تهمة انتحال الشخصية والاحتيال،؛ الأمر الذي سيعرّضه لمساءلة قانونية.

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