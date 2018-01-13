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تشديد الخناق على إيران.. كندا تطالب بتحقيق كامل في إسقاط "الثوري" للطائرة الأوكرانية

"ترودو" أفاد بأن بلاده تركز على المحاسبة والشفافية والعدالة لأسر الضحايا

أعن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، أن حكومته تريد تحقيقاً كاملاً وتعاوناً تاماً من السلطات الإيرانية في إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً منهم 57 كندياً، فيما يعد تشديداً للخناق على النظام الإيراني.

وذكر "ترودو" في بيان صدر عن مكتبه، وأوردته "رويترز"، أن إيران اعترفت الآن بأن قواتها أسقطت الطائرة، وبلاده ما زالت تركز على المحاسبة والشفافية والعدالة لأسر الضحايا وذويهم.

وأشار إلى أن الحادثة تمثل مأساة وطنية وكل الكنديين يشعرون بالفجيعة.

وتعهّد رئيس الوزراء الكندي بالعمل مع الشركاء حول العالم؛ لضمان إجراء تحقيق كامل ومستفيض في حادث الطائرة.

ولفت إلى أن الحكومة الكندية تتوقع تعاوناً تاماً من السلطات الإيرانية.

إيران رئيس الوزراء الكندي

الرئيسية/ أخبار العالم

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تشديد الخناق على إيران.. كندا تطالب بتحقيق كامل في إسقاط "الثوري" للطائرة الأوكرانية
سبق

أعن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، أن حكومته تريد تحقيقاً كاملاً وتعاوناً تاماً من السلطات الإيرانية في إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً منهم 57 كندياً، فيما يعد تشديداً للخناق على النظام الإيراني.

وذكر "ترودو" في بيان صدر عن مكتبه، وأوردته "رويترز"، أن إيران اعترفت الآن بأن قواتها أسقطت الطائرة، وبلاده ما زالت تركز على المحاسبة والشفافية والعدالة لأسر الضحايا وذويهم.

وأشار إلى أن الحادثة تمثل مأساة وطنية وكل الكنديين يشعرون بالفجيعة.

وتعهّد رئيس الوزراء الكندي بالعمل مع الشركاء حول العالم؛ لضمان إجراء تحقيق كامل ومستفيض في حادث الطائرة.

ولفت إلى أن الحكومة الكندية تتوقع تعاوناً تاماً من السلطات الإيرانية.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
03:50 PM

تشديد الخناق على إيران.. كندا تطالب بتحقيق كامل في إسقاط "الثوري" للطائرة الأوكرانية

"ترودو" أفاد بأن بلاده تركز على المحاسبة والشفافية والعدالة لأسر الضحايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، أن حكومته تريد تحقيقاً كاملاً وتعاوناً تاماً من السلطات الإيرانية في إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً منهم 57 كندياً، فيما يعد تشديداً للخناق على النظام الإيراني.

وذكر "ترودو" في بيان صدر عن مكتبه، وأوردته "رويترز"، أن إيران اعترفت الآن بأن قواتها أسقطت الطائرة، وبلاده ما زالت تركز على المحاسبة والشفافية والعدالة لأسر الضحايا وذويهم.

وأشار إلى أن الحادثة تمثل مأساة وطنية وكل الكنديين يشعرون بالفجيعة.

وتعهّد رئيس الوزراء الكندي بالعمل مع الشركاء حول العالم؛ لضمان إجراء تحقيق كامل ومستفيض في حادث الطائرة.

ولفت إلى أن الحكومة الكندية تتوقع تعاوناً تاماً من السلطات الإيرانية.

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