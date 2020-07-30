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"التجارة" تشهر بمنشأة نظمت عروضاً تسويقية مضللة للمستهلك

شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الملابس الجاهزة بمدينة نجران إثر صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بشروط وضوابط التخفيضات التجارية وتنظيم عروض تسويقية خادعة ومضللة للمستهلك.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بنجران والمتضمن فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية للوزارة على فرع المنشأة، حيث وضعت عرضاً تسويقياً يشمل أصنافاً مختارة دون إيضاحها بشكل بارز للمستهلك، وبناء عليه تم ضبط المخالفة واستكمال تطبيق الإجراء النظامي بالنظر لما يترتب عليها من غش وخداع المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة تنفذ جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية والتحقق من كونها مرخصة، وتقوم الوزارة بإحالة المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية وتطبق العقوبات على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

كما توفر الوزارة خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية والمضللة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة مكافحة الغش التجاري الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهر بمنشأة نظمت عروضاً تسويقية مضللة للمستهلك
سبق

شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الملابس الجاهزة بمدينة نجران إثر صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بشروط وضوابط التخفيضات التجارية وتنظيم عروض تسويقية خادعة ومضللة للمستهلك.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بنجران والمتضمن فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية للوزارة على فرع المنشأة، حيث وضعت عرضاً تسويقياً يشمل أصنافاً مختارة دون إيضاحها بشكل بارز للمستهلك، وبناء عليه تم ضبط المخالفة واستكمال تطبيق الإجراء النظامي بالنظر لما يترتب عليها من غش وخداع المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة تنفذ جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية والتحقق من كونها مرخصة، وتقوم الوزارة بإحالة المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية وتطبق العقوبات على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

كما توفر الوزارة خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية والمضللة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
09:52 PM

"التجارة" تشهر بمنشأة نظمت عروضاً تسويقية مضللة للمستهلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الملابس الجاهزة بمدينة نجران إثر صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بشروط وضوابط التخفيضات التجارية وتنظيم عروض تسويقية خادعة ومضللة للمستهلك.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بنجران والمتضمن فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية للوزارة على فرع المنشأة، حيث وضعت عرضاً تسويقياً يشمل أصنافاً مختارة دون إيضاحها بشكل بارز للمستهلك، وبناء عليه تم ضبط المخالفة واستكمال تطبيق الإجراء النظامي بالنظر لما يترتب عليها من غش وخداع المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة تنفذ جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية والتحقق من كونها مرخصة، وتقوم الوزارة بإحالة المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية وتطبق العقوبات على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

كما توفر الوزارة خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية والمضللة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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