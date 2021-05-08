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"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد على تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، والسيول.
وتشمل الحالة محافظات "الحرث ، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد على تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، والسيول.
وتشمل الحالة محافظات "الحرث ، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
05:09 PM

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد على تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، والسيول.
وتشمل الحالة محافظات "الحرث ، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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