النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية

في تقريرها الأسبوعي.. "الصحة العالمية": رصد متحور "أوميكرون" الجديد في 57 دولة

توقعت أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا رصد في 57 دولة، وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في دول الجنوب الإفريقي؛ ومنها زيمبابوي.

وأضافت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الحالة الوبائية، أنه "من المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض".

وقالت المنظمة: إن "هناك حاجة لمزيد من البيانات لتقييم شدة الأعراض التي يسببها "أوميكرون" وما إذا كان تحوره قد يحد من الحماية التي توفرها اللقاحات".

وتابعت المنظمة: "حتى لو كانت شدة الأعراض تعادل أو تقل عن المتحور "دلتا"، تظل التوقعات بأن يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات إذا أصيبت أعداد أكبر من الناس، وسيكون هناك فارق زمني بين زيادة الإصابات وارتفاع الوفيات".

الرئيسية/ محطات

اعلان
في تقريرها الأسبوعي.. "الصحة العالمية": رصد متحور "أوميكرون" الجديد في 57 دولة
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا رصد في 57 دولة، وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في دول الجنوب الإفريقي؛ ومنها زيمبابوي.

وأضافت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الحالة الوبائية، أنه "من المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض".

وقالت المنظمة: إن "هناك حاجة لمزيد من البيانات لتقييم شدة الأعراض التي يسببها "أوميكرون" وما إذا كان تحوره قد يحد من الحماية التي توفرها اللقاحات".

وتابعت المنظمة: "حتى لو كانت شدة الأعراض تعادل أو تقل عن المتحور "دلتا"، تظل التوقعات بأن يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات إذا أصيبت أعداد أكبر من الناس، وسيكون هناك فارق زمني بين زيادة الإصابات وارتفاع الوفيات".

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
05:15 PM

في تقريرها الأسبوعي.. "الصحة العالمية": رصد متحور "أوميكرون" الجديد في 57 دولة

توقعت أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
814

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا رصد في 57 دولة، وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في دول الجنوب الإفريقي؛ ومنها زيمبابوي.

وأضافت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الحالة الوبائية، أنه "من المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض".

وقالت المنظمة: إن "هناك حاجة لمزيد من البيانات لتقييم شدة الأعراض التي يسببها "أوميكرون" وما إذا كان تحوره قد يحد من الحماية التي توفرها اللقاحات".

وتابعت المنظمة: "حتى لو كانت شدة الأعراض تعادل أو تقل عن المتحور "دلتا"، تظل التوقعات بأن يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات إذا أصيبت أعداد أكبر من الناس، وسيكون هناك فارق زمني بين زيادة الإصابات وارتفاع الوفيات".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,353
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,617
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,368

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة