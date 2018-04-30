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أمانة جدة تصدر دليلاً إلكترونياً للموظفين يُعنى بالشؤون الوظيفية

ضمن مجموعة إصدارات تهدف إلى رفع مستوى الأداء

أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة محافظة جدة "دليل الموظف"، وهو كتاب إلكتروني مختصر في 48 صفحة، يعنى بالشؤون الوظيفية التي يجب أن يلم بها الموظف في الأمانة، كما يعد الدليل بمثابة المرشد للموظف في جميع شؤونه كفرد في فريق عمل أمانة محافظة جدة، ويعطي المنسوبين فكرة عامة عن الأمانة وأهم المفاهيم والأنظمة والأسس الوظيفية التي يجب أن يلم بها الموظف المدني.

وتهدف الإدارة العامة للموارد البشرية من إصدار هذا الدليل إلى توعية الموظف بالحقوق والواجبات، وتعريف الموظفين المستجدين بأنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الوظيفة العامة، والتعريف بالمصطلحات التي تخص الوظيفة العامة، والتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تم أتمتتها لخدمة موظفي الأمانة، إلى جانب أن يكون الدليل مرجع مختصر للموظف فيما يخص وظيفته.

ويأتي الإصدار ضمن مجموعة من الأدلة والمنشورات والمطبوعات التي تقدمها أمانة جدة لمنسوبيها بهدف رفع مستوى الأداء والذي ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات البلدية، في حين تسعي إدارة الموارد البشرية إلى تحقيق أهداف الأمانة الاستراتيجية وتعزيز قيمة الثروة البشرية من خلال التخطيط الفعال للموارد البشرية والتوظيف وتطوير مهارات الموظفين وتحقيق الرضى الوظيفي لهم، وكذلك بناء بيئة عمل متميزة ومنتجة وخلق بيئة تنافسية داخلية شفافة وعادلة.

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أمانة جدة تصدر دليلاً إلكترونياً للموظفين يُعنى بالشؤون الوظيفية
سبق

أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة محافظة جدة "دليل الموظف"، وهو كتاب إلكتروني مختصر في 48 صفحة، يعنى بالشؤون الوظيفية التي يجب أن يلم بها الموظف في الأمانة، كما يعد الدليل بمثابة المرشد للموظف في جميع شؤونه كفرد في فريق عمل أمانة محافظة جدة، ويعطي المنسوبين فكرة عامة عن الأمانة وأهم المفاهيم والأنظمة والأسس الوظيفية التي يجب أن يلم بها الموظف المدني.

وتهدف الإدارة العامة للموارد البشرية من إصدار هذا الدليل إلى توعية الموظف بالحقوق والواجبات، وتعريف الموظفين المستجدين بأنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الوظيفة العامة، والتعريف بالمصطلحات التي تخص الوظيفة العامة، والتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تم أتمتتها لخدمة موظفي الأمانة، إلى جانب أن يكون الدليل مرجع مختصر للموظف فيما يخص وظيفته.

ويأتي الإصدار ضمن مجموعة من الأدلة والمنشورات والمطبوعات التي تقدمها أمانة جدة لمنسوبيها بهدف رفع مستوى الأداء والذي ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات البلدية، في حين تسعي إدارة الموارد البشرية إلى تحقيق أهداف الأمانة الاستراتيجية وتعزيز قيمة الثروة البشرية من خلال التخطيط الفعال للموارد البشرية والتوظيف وتطوير مهارات الموظفين وتحقيق الرضى الوظيفي لهم، وكذلك بناء بيئة عمل متميزة ومنتجة وخلق بيئة تنافسية داخلية شفافة وعادلة.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
06:11 PM

أمانة جدة تصدر دليلاً إلكترونياً للموظفين يُعنى بالشؤون الوظيفية

ضمن مجموعة إصدارات تهدف إلى رفع مستوى الأداء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة محافظة جدة "دليل الموظف"، وهو كتاب إلكتروني مختصر في 48 صفحة، يعنى بالشؤون الوظيفية التي يجب أن يلم بها الموظف في الأمانة، كما يعد الدليل بمثابة المرشد للموظف في جميع شؤونه كفرد في فريق عمل أمانة محافظة جدة، ويعطي المنسوبين فكرة عامة عن الأمانة وأهم المفاهيم والأنظمة والأسس الوظيفية التي يجب أن يلم بها الموظف المدني.

وتهدف الإدارة العامة للموارد البشرية من إصدار هذا الدليل إلى توعية الموظف بالحقوق والواجبات، وتعريف الموظفين المستجدين بأنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الوظيفة العامة، والتعريف بالمصطلحات التي تخص الوظيفة العامة، والتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تم أتمتتها لخدمة موظفي الأمانة، إلى جانب أن يكون الدليل مرجع مختصر للموظف فيما يخص وظيفته.

ويأتي الإصدار ضمن مجموعة من الأدلة والمنشورات والمطبوعات التي تقدمها أمانة جدة لمنسوبيها بهدف رفع مستوى الأداء والذي ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات البلدية، في حين تسعي إدارة الموارد البشرية إلى تحقيق أهداف الأمانة الاستراتيجية وتعزيز قيمة الثروة البشرية من خلال التخطيط الفعال للموارد البشرية والتوظيف وتطوير مهارات الموظفين وتحقيق الرضى الوظيفي لهم، وكذلك بناء بيئة عمل متميزة ومنتجة وخلق بيئة تنافسية داخلية شفافة وعادلة.

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