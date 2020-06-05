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شاهد "احترازات صلاة الجمعة في تبوك".. هنا جهود من متطوعي "التعليم"

"العمري": ضمن المبادرات التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة لمواجهة جائحة

شارك أكثر من 80 متطوعًا من فريق تطوعي تعليم تبوك، اليوم، في تنفيذ الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية لسلامة المصلين في جوامع المنطقة، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ورئيس فريق تطوعي تعليم تبوك إبراهيم العمري، أن هذه المهمة تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار التعاون مع الإدارات الحكومية بالمنطقة بتوجيهات مستمرة من أمير منطقة تبوك.

من جانبه، أوضح نائب قائد تطوعي تعليم تبوك الدكتور عبدالله الحارثي، أن عمل الفريق في الجوامع تَرَكز على تنظيم الحشود لتحقيق التباعد الجسدي بين المصلين، وكذلك متابعة دخول وخروج المصلين بانتظام دون تزاحم، والتأكد من لبس الكمام قبل دخول الجوامع.

فيروس كورونا الجديد تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد "احترازات صلاة الجمعة في تبوك".. هنا جهود من متطوعي "التعليم"
سبق

شارك أكثر من 80 متطوعًا من فريق تطوعي تعليم تبوك، اليوم، في تنفيذ الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية لسلامة المصلين في جوامع المنطقة، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ورئيس فريق تطوعي تعليم تبوك إبراهيم العمري، أن هذه المهمة تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار التعاون مع الإدارات الحكومية بالمنطقة بتوجيهات مستمرة من أمير منطقة تبوك.

من جانبه، أوضح نائب قائد تطوعي تعليم تبوك الدكتور عبدالله الحارثي، أن عمل الفريق في الجوامع تَرَكز على تنظيم الحشود لتحقيق التباعد الجسدي بين المصلين، وكذلك متابعة دخول وخروج المصلين بانتظام دون تزاحم، والتأكد من لبس الكمام قبل دخول الجوامع.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:24 PM

شاهد "احترازات صلاة الجمعة في تبوك".. هنا جهود من متطوعي "التعليم"

"العمري": ضمن المبادرات التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة لمواجهة جائحة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
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2,247

شارك أكثر من 80 متطوعًا من فريق تطوعي تعليم تبوك، اليوم، في تنفيذ الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية لسلامة المصلين في جوامع المنطقة، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ورئيس فريق تطوعي تعليم تبوك إبراهيم العمري، أن هذه المهمة تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار التعاون مع الإدارات الحكومية بالمنطقة بتوجيهات مستمرة من أمير منطقة تبوك.

من جانبه، أوضح نائب قائد تطوعي تعليم تبوك الدكتور عبدالله الحارثي، أن عمل الفريق في الجوامع تَرَكز على تنظيم الحشود لتحقيق التباعد الجسدي بين المصلين، وكذلك متابعة دخول وخروج المصلين بانتظام دون تزاحم، والتأكد من لبس الكمام قبل دخول الجوامع.

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