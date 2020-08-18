"الصحة العالمية" تدعو كل دول العالم للانضمام لمنصة كوفاكس

بغرض التوزيع العادل للقاح فيروس كورونا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم كل دول العالم للانضمام إلى المرفق العالمي للقاحات كوفاكس، للاستفادة في الحصول على اللقاحات، ومساهمة كل بلد بقدراته للقضاء على الجائحة.

وقال "أدهانوم": إن المنظمة عندما تحدد لقاحاً ناجعاً ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" ستقوم مجموعة استشارية استراتيجية برفع التوصيات الواجب اتباعها لتوزيع اللقاح في جميع أنحاء العالم والمشاركين في مرفق كوفاكس بشكل عادل وفِي نفس الوقت.

وأشار إلى أن توزيع اللقاح سيتم على مرحلتين، وستكون الأولوية للعمال الصحيين الذين يعملون في خطوط مواجهة الفيروس طوال الوقت، وكذلك ستكون الأولوية للأشخاص الذين تخطوا سن 65 سنة الذين يعانون من أمراض خطيرة لأنهم أكثر عرضة للخطر.

وأضاف أن هذه المرحلة الأولى ستغطي نحو ٢٠٪ من سكان العالم، تليها مرحلة تطعيم بقية السكان، مؤكداً على أهمية إنتاج مئات الملايين من جرعات اللقاح في وقت واحد، ونقلها بشكل سريع، وهو ما يحتاج إلى تخطيط دقيق لوصول اللقاح للجميع سريعاً.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن مرفق اللقاحات كوفاكس هو آلية مهمة لهذا العمل المشترك الجماعي، لافتًا إلى أن المنظمة قامت بإنشاء منصة الشركاء لتمويل وتوصيل المعدات الأساسية مع برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف وعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وأن العمل العالمي الجماعي يصب في المصلحة الوطنية لكل بلد، وهو المخرج الوحيد للقضاء على الجائحة وإعادة فتح اقتصادات العالم.