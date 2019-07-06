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رسمياً .. التونسي "الجدي" مدرباً لفريق "الباطن"

أنهت إدارة نادي الباطن إجراءات التوقيع مع المدرب التونسي رضا الجدي لقيادة الفريق الأول خلال منافسات الموسم المقبل من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وسبق لـ"الجدي" قيادة العديد من الفرق التونسية يأتي أبرزها الترجي الرياضي والنجم الساحلي وشبيبة القيروان والبنزرتي الرياضي.


كما عمل مساعداً لمدرب منتخب تونس الأول من عام 2003 وحتى 2009، وكانت آخر محطاته التدريبية نادي العدالة الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً .. التونسي "الجدي" مدرباً لفريق "الباطن"
سبق

أنهت إدارة نادي الباطن إجراءات التوقيع مع المدرب التونسي رضا الجدي لقيادة الفريق الأول خلال منافسات الموسم المقبل من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وسبق لـ"الجدي" قيادة العديد من الفرق التونسية يأتي أبرزها الترجي الرياضي والنجم الساحلي وشبيبة القيروان والبنزرتي الرياضي.


كما عمل مساعداً لمدرب منتخب تونس الأول من عام 2003 وحتى 2009، وكانت آخر محطاته التدريبية نادي العدالة الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
07:02 PM

رسمياً .. التونسي "الجدي" مدرباً لفريق "الباطن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت إدارة نادي الباطن إجراءات التوقيع مع المدرب التونسي رضا الجدي لقيادة الفريق الأول خلال منافسات الموسم المقبل من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وسبق لـ"الجدي" قيادة العديد من الفرق التونسية يأتي أبرزها الترجي الرياضي والنجم الساحلي وشبيبة القيروان والبنزرتي الرياضي.


كما عمل مساعداً لمدرب منتخب تونس الأول من عام 2003 وحتى 2009، وكانت آخر محطاته التدريبية نادي العدالة الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين.

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