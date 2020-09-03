النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

بطل الدوري الممتاز مناشدًا وزير الرياضة: لا نزال بلا مقر .. وإنجازاتنا تتحدث

على الرغم من وجود أرض مخصصة للنادي ومملوكة بصك شرعي

ناشد الرياضيون في خامس أندية الباحة الرياضية والحاصل على بطولة الدوري الممتاز لهذا العام، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اعتماد منشأة تتوافق مع منسوبي النادي.

وقال لـ"سبق" عددٌ من الرياضيين"؛ تأسس نادي ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة عام 1435هـ بقرار من مجلس الوزراء الموقر، وشكل له رئيس وأعضاء ويخدم جميع الإعاقات (الذهنية، البصرية، الحركية، والشلل الدماغي) وبلغ عدد المسجلين في النادي قرابة 98 عضوًا إلا أنه بلا مقر أو منشأة حتى الآن على الرغم من وجود أرض مخصصة للنادي ومملوكة بصك شرعي ولكن بانتظار موافقة وزارة الرياضة على إقامة المنشأة.


ويشارك في نادي ذوي الإعاقة جميع الألعاب المخصصة لهذه الإعاقات المسجلة في النادي مثل كرة الهدف وكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة الطاولة والسباحة.

وقد حقق النادي مجموعة من الميداليات الذهبية وكانت آخر بطولة حصل عليها هذا الموسم بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف، وفِي العام الماضي حصل نادي الباحة على بطولة المملكة لكرة الهدف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بطل الدوري الممتاز مناشدًا وزير الرياضة: لا نزال بلا مقر .. وإنجازاتنا تتحدث
سبق

ناشد الرياضيون في خامس أندية الباحة الرياضية والحاصل على بطولة الدوري الممتاز لهذا العام، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اعتماد منشأة تتوافق مع منسوبي النادي.

وقال لـ"سبق" عددٌ من الرياضيين"؛ تأسس نادي ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة عام 1435هـ بقرار من مجلس الوزراء الموقر، وشكل له رئيس وأعضاء ويخدم جميع الإعاقات (الذهنية، البصرية، الحركية، والشلل الدماغي) وبلغ عدد المسجلين في النادي قرابة 98 عضوًا إلا أنه بلا مقر أو منشأة حتى الآن على الرغم من وجود أرض مخصصة للنادي ومملوكة بصك شرعي ولكن بانتظار موافقة وزارة الرياضة على إقامة المنشأة.


ويشارك في نادي ذوي الإعاقة جميع الألعاب المخصصة لهذه الإعاقات المسجلة في النادي مثل كرة الهدف وكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة الطاولة والسباحة.

وقد حقق النادي مجموعة من الميداليات الذهبية وكانت آخر بطولة حصل عليها هذا الموسم بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف، وفِي العام الماضي حصل نادي الباحة على بطولة المملكة لكرة الهدف.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
01:35 AM

بطل الدوري الممتاز مناشدًا وزير الرياضة: لا نزال بلا مقر .. وإنجازاتنا تتحدث

على الرغم من وجود أرض مخصصة للنادي ومملوكة بصك شرعي

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
1,269

ناشد الرياضيون في خامس أندية الباحة الرياضية والحاصل على بطولة الدوري الممتاز لهذا العام، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اعتماد منشأة تتوافق مع منسوبي النادي.

وقال لـ"سبق" عددٌ من الرياضيين"؛ تأسس نادي ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة عام 1435هـ بقرار من مجلس الوزراء الموقر، وشكل له رئيس وأعضاء ويخدم جميع الإعاقات (الذهنية، البصرية، الحركية، والشلل الدماغي) وبلغ عدد المسجلين في النادي قرابة 98 عضوًا إلا أنه بلا مقر أو منشأة حتى الآن على الرغم من وجود أرض مخصصة للنادي ومملوكة بصك شرعي ولكن بانتظار موافقة وزارة الرياضة على إقامة المنشأة.


ويشارك في نادي ذوي الإعاقة جميع الألعاب المخصصة لهذه الإعاقات المسجلة في النادي مثل كرة الهدف وكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة الطاولة والسباحة.

وقد حقق النادي مجموعة من الميداليات الذهبية وكانت آخر بطولة حصل عليها هذا الموسم بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف، وفِي العام الماضي حصل نادي الباحة على بطولة المملكة لكرة الهدف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,497
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,650
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,195

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة