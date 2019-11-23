"فيصل بن سلطان" يكرّم الفائزين بجائزة "بصيرة" من المكفوفين أصحاب الإنجازات

على هامش مؤتمر البحر الأحمر الخامس لطب العيون بحضور تجاوز 1500 شخص

برعاية الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وبحضور الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، احتفت الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية، بإسدال الستار عن جائزة "بصيرة" بتكريم أصحاب الإنجازات من المكفوفين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وذلك مساء اليوم الجمعة، وسط حضور تجاوز 1500 شخص بفندق ريتز كارلتون بجدة على هامش مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون المنعقد خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الحالي.

وتفصيلاً، بدأت فعاليات الجائزة بالسلام الملكي السعودي، تلاه انطلاقة فقرات الجائزة بآيات بينات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس لجنة الجائزة الدكتور سعود الجهني رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات بالمؤتمر استشاري طب جراحة العيون، مثمناً حضور الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن الجائزة هي إحدى الفعاليات المصاحبة للمؤتمر والتي شملت أمسية "نجاحات في الظلام 3"، واستعرضت سير 6 شخصيات خليجية تم اختيارها بعناية ودقة من متميزي المعاقين بصرياً الذين قدموا خدمة عظيمة للمجتمع من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة الكويت، الأمارات العربية المتحدة، كما تضمنت الفعاليات تقديم أوبريت إنشادي بعنوان «عيون الخليج».

وأضاف "الجهني" أن هذه الجائزة تقدم للمعاقين بصرياً المتميزين من الذين قدموا خدمة ورسالة إنسانية ساهمت في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي، مشيراً إلى طموحات اللجنة التنظيمية للجائزة لتكون نموذجاً متميزاً في تحقيق التميز الفكري والإبداعي والتعليمي للمعاقين بصرياً على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

بعد ذلك، سلّم الأمير فيصل بن سلطان جائزة بصيرة للمكرمين هذا العام وهم :

أنور بن حسين النصار - المملكة العربية السعودية - المدير التنفيذي لجمعية كفيف بالرياض، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للقرآن الكريم بطريقة برايل وخدماته، رئيس تحرير مجلة كفيف الصغير، حاصل على ماجستير التربية الخاصة من جامعة أوريجن بالولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس في التاريخ من جامعة الملك سعود، أسهم في العديد من الأعمال والأنشطة التربوية في مجال التربية الخاصة محلياً وإقليميا منها إعداد الدليل الارشادي للصم المكفوفين الصادر عن الإدارة العامة للمناهج بوزارة التعليم، كتاب القراءة والأناشيد للصف الأول الابتدائي بمعاهد وبرامج النور للمكفوفين، له مؤلفات تربوية منها (مهارات حياتية في الإعاقة البصرية).

الإعلامي والمعلم سلمان بن ظافر الشهري - المملكة العربية السعودية – معد ومقدم في إذاعة الرياض، كاتب رأي بصحيفة مكة الإلكترونية حاصل على شهادتي الماجستير في التربية الخاصة من كلية الدراسات التربوية العليا بجامعة عمان العربية للدراسات العليا، وماجستير أصول التربية الإسلامية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أعد وقدم الكثير من الأعمال الإذاعية لإذاعة الرياض منها (بدون ترتيب، أجندة، العائدون إلى الحق، همزة وصل)، وله عدة مؤلفات منها (آداب ليلة الدخلة، دليل ذوي الاحتياجات الخاصة، علمتني الإعاقة)، ونال جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في مجال العمل الاجتماعي في دورتها الثالثة لعام 2015م.

المستشارة منار محمد مال الله الحمادي - الإمارات العربية المتحدة – مستشار مساعد بوزارة العدل حاصلة على درجة الماجستير في القانون، أول كفيفة إماراتية تعمل في مجال المحاماة، نالت العديد من الجوائز والتكريم من أهمها وسام رئيس مجلس الوزراء لفئة الموظف الجديد، تكريم يوم المرأة الإماراتية من ديوان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، إدراج تجربتها الشخصية بمناهج وزارة التربية والتعليم الإماراتية 2013م.

الدكتورة هنادي جسام العماني – دولة الكويت – وهي باحثة قانونية وإدارية محامي المحكمة الكلية درجة ب، حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون، أول خريجة حقوق كفيفة تحصل على رخصة المحاماة في دولة الكويت، ترأست لجنة ذوي الإعاقة بجمعية المحامين الكويتية لمدة 4 سنوات، ونائباً لرئيس لجنة المرأة في اتحاد آسيا للمكفوفين في العام 2016م، نالت العديد من الجوائز والتكريم من أهمها جائزة المرأة العربية، سفير السلام من منظمة الضمير العالمي، سفير لشؤون حقوق الإنسان ومستشار قانوني لمنظمة FAAVM، الميدالية الذهبية في مسابقات ألعاب القوى في بريطانيا، جائزة المراكز الأول في لعبة تنس المكفوفين في عدة بطولات محلية وخليجية.

محمد صالح الحمري - مملكة البحرين – وهو مدير المركز العربي للإعلام المتخصص لذوي الإعاقة- فرع مملكة البحرين، معد ومقدم برامج، حاصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة البحرين- مدرب معتمد محترف من الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير في بريطانيا، نال العديد من الجوائز والتكريم منها الجائزة الذهبية بمهرجان الخليج الـ 14 للإذاعة والتلفزيون، جائزة المركز الثاني بدوري كرة الهدف المعهد السعودي البحريني للمكفوفين 98، جائزة المركز الأول مسابقة تحفيظ القرآن الكريم لمراكز التربية الإسلامية بمملكة البحرين، والعديد من الميداليات في بطولات الرياضية لذوي الإعاقة.

معاذ بن خلفان الرقادي - سلطنة عمان – حاصل على بكالوريوس تاريخ تخصص آثار من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، حصل على عدد من براءات الاختراعات منها براءة اختراع أداة لتوسيع مساحة الطاولات الدراسية، أداة لثقب قطع اللحم.

يذكر أن فكرة تكريم ذوي الإعاقة البصرية في مؤتمر البحر الأحمر الدولي لطب العيون قد بدأت في الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2017م وكان أول من كرم من رواد الإعاقة البصرية آنذاك الدكتور ناصر الموسى عضو مجلس الشورى، عبد الرزاق التركي رجل الأعمال والدبلوماسي السابق، المؤلف والكاتب الأستاذ محمد توفيق بلو، المخترع السعودي م. مهند أبو ديه، المصور الفوتوغرافي والمدرب التقني الأستاذ محمد سعد.

وفي ختام الحفل كرّم رئيس المؤتمر الدكتور علي الخيري الأمير فيصل بن سلطان بدرع تذكارية بهذه المناسبة.