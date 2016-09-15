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بعد تنبيه الأمطار بالطائف.. "المدني" يدعو للحيطة والحذر

رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تستمر للمساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات مثل هذه الحالة المناخية.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدّمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظة الطائف، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمرّ حتى الساعة السادسة مساءً.

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بعد تنبيه الأمطار بالطائف.. "المدني" يدعو للحيطة والحذر
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات مثل هذه الحالة المناخية.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدّمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظة الطائف، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمرّ حتى الساعة السادسة مساءً.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
11:20 AM

بعد تنبيه الأمطار بالطائف.. "المدني" يدعو للحيطة والحذر

رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تستمر للمساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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5,908

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات مثل هذه الحالة المناخية.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدّمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظة الطائف، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمرّ حتى الساعة السادسة مساءً.

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