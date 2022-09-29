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"ابن سمار": استراتيجية تطوير عسير قفزة مهمة لتحقيق الطموحات

ثمّن لولي العهد إطلاقها بشعار "قيم وشيم".. واستعراض آثارها المتوقعة

‬ أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، بإطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استراتيجية تطوير عسير تحت شعار "قيم وشيم"، الهادفة إلى تحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية، والتي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة بضخّ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة.

وتهدف هذه الاستراتيجية لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة لتكون وجهة عالمية طوال العام، وتستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030.

وقال "بن سمار": إطلاق سمو ولي العهد لاستراتيجية تطوير منطقة عسير خطوة موفقة في الطريق السليم، وتحمل في طياتها الخير الوفير، وستكون رافداً قوياً لاقتصاد المملكة وجذب السياح، فهي استراتيجية موفقة لتطوير البنية التحتية للمنطقة واستغلال الفُرص الكثيرة المتواجدة فيها لرفع كفاءتها سياحياً واقتصادياً وجعلها من أهم المناطق الجاذبة للسياح لما تمتلكه هذه المنطقة من إمكانات وفرص تجعلها قادرة على أن تكون من المناطق المهمة على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف: ضخ 50 ملياراً عبر مشاريع مختلفة ستعود بالنفع للمنطقة وأهاليها وتُسهم في تحقيق الآمال والطموحات ، وستزيد وتضاعف توافد السياح للمنطقة وزيارتها واستكشافها، حيث تتواجد بِها عدة مُميزات تجعلها قادرة على أن تكون من المناطق الجاذبة للسياح واستقطابهم حتى وصولهم إلى 10 ملايين زائر من الداخل وخارجها بحلول 2030.

وأردف "ابن سمار": ستزيد نسبة الفرص الوظيفية وتزيد من توافد رجال الأعمال ومضاعفة الاستثمار في المنطقة ، فعلاً هو يوم تاريخي للمملكة وأهالي منطقة عسير فعسير فعلاً تستحق لوجودها في بيئة سياحية مِن الطراز الأول، وهذه الاستراتيجي ستكون مكوناً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة للوطن والمواطن ولكل خير لأراضي المملكة الحبيبة.

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"ابن سمار": استراتيجية تطوير عسير قفزة مهمة لتحقيق الطموحات
سبق

‬ أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، بإطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استراتيجية تطوير عسير تحت شعار "قيم وشيم"، الهادفة إلى تحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية، والتي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة بضخّ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة.

وتهدف هذه الاستراتيجية لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة لتكون وجهة عالمية طوال العام، وتستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030.

وقال "بن سمار": إطلاق سمو ولي العهد لاستراتيجية تطوير منطقة عسير خطوة موفقة في الطريق السليم، وتحمل في طياتها الخير الوفير، وستكون رافداً قوياً لاقتصاد المملكة وجذب السياح، فهي استراتيجية موفقة لتطوير البنية التحتية للمنطقة واستغلال الفُرص الكثيرة المتواجدة فيها لرفع كفاءتها سياحياً واقتصادياً وجعلها من أهم المناطق الجاذبة للسياح لما تمتلكه هذه المنطقة من إمكانات وفرص تجعلها قادرة على أن تكون من المناطق المهمة على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف: ضخ 50 ملياراً عبر مشاريع مختلفة ستعود بالنفع للمنطقة وأهاليها وتُسهم في تحقيق الآمال والطموحات ، وستزيد وتضاعف توافد السياح للمنطقة وزيارتها واستكشافها، حيث تتواجد بِها عدة مُميزات تجعلها قادرة على أن تكون من المناطق الجاذبة للسياح واستقطابهم حتى وصولهم إلى 10 ملايين زائر من الداخل وخارجها بحلول 2030.

وأردف "ابن سمار": ستزيد نسبة الفرص الوظيفية وتزيد من توافد رجال الأعمال ومضاعفة الاستثمار في المنطقة ، فعلاً هو يوم تاريخي للمملكة وأهالي منطقة عسير فعسير فعلاً تستحق لوجودها في بيئة سياحية مِن الطراز الأول، وهذه الاستراتيجي ستكون مكوناً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة للوطن والمواطن ولكل خير لأراضي المملكة الحبيبة.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
03:34 PM

"ابن سمار": استراتيجية تطوير عسير قفزة مهمة لتحقيق الطموحات

ثمّن لولي العهد إطلاقها بشعار "قيم وشيم".. واستعراض آثارها المتوقعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، بإطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استراتيجية تطوير عسير تحت شعار "قيم وشيم"، الهادفة إلى تحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية، والتي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة بضخّ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة.

وتهدف هذه الاستراتيجية لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة لتكون وجهة عالمية طوال العام، وتستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030.

وقال "بن سمار": إطلاق سمو ولي العهد لاستراتيجية تطوير منطقة عسير خطوة موفقة في الطريق السليم، وتحمل في طياتها الخير الوفير، وستكون رافداً قوياً لاقتصاد المملكة وجذب السياح، فهي استراتيجية موفقة لتطوير البنية التحتية للمنطقة واستغلال الفُرص الكثيرة المتواجدة فيها لرفع كفاءتها سياحياً واقتصادياً وجعلها من أهم المناطق الجاذبة للسياح لما تمتلكه هذه المنطقة من إمكانات وفرص تجعلها قادرة على أن تكون من المناطق المهمة على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف: ضخ 50 ملياراً عبر مشاريع مختلفة ستعود بالنفع للمنطقة وأهاليها وتُسهم في تحقيق الآمال والطموحات ، وستزيد وتضاعف توافد السياح للمنطقة وزيارتها واستكشافها، حيث تتواجد بِها عدة مُميزات تجعلها قادرة على أن تكون من المناطق الجاذبة للسياح واستقطابهم حتى وصولهم إلى 10 ملايين زائر من الداخل وخارجها بحلول 2030.

وأردف "ابن سمار": ستزيد نسبة الفرص الوظيفية وتزيد من توافد رجال الأعمال ومضاعفة الاستثمار في المنطقة ، فعلاً هو يوم تاريخي للمملكة وأهالي منطقة عسير فعسير فعلاً تستحق لوجودها في بيئة سياحية مِن الطراز الأول، وهذه الاستراتيجي ستكون مكوناً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة للوطن والمواطن ولكل خير لأراضي المملكة الحبيبة.

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