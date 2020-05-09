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مصر .. تسجيل 488 إصابة بكورونا.. و 11حالة وفاة

إجمالي الحالات 8964 حالة من ضمنهم 2020 حالة تم شفاؤها

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و11وفاة

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

واضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 8964 حالة من ضمنهم 2020 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 514 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر

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مصر .. تسجيل 488 إصابة بكورونا.. و 11حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و11وفاة

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

واضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 8964 حالة من ضمنهم 2020 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 514 حالة وفاة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
08:33 PM

مصر .. تسجيل 488 إصابة بكورونا.. و 11حالة وفاة

إجمالي الحالات 8964 حالة من ضمنهم 2020 حالة تم شفاؤها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و11وفاة

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

واضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 8964 حالة من ضمنهم 2020 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 514 حالة وفاة.

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