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باكستان: تسجيل 5988 حالة إصابة بفيروس كورونا

توفيت منها 107 حالات وتماثلت للشفاء 1446 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 5988 حالة، توفيت منها 107 حالات، وتماثلت للشفاء 1446 حالة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 4435 حالة لا تزال تخضع للحجر الصحي الإلزامي، وتجري عملية إجراء الفحص المختبري لمزيد من الحالات المشتبهة.
وأضاف أن من بين إجمالي المصابين بفيروس كورونا في باكستان توجد 2945 حالة في إقليم البنجاب، و1518 حالة في إقليم السند، و865 حالة في إقليم خيبر بختونخواة و240 حالة في إقليم بلوشستان و234 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و46 حالة في إقليم كشمير الحرة و140 حالة في منطقة العاصمة إسلام اباد.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان: تسجيل 5988 حالة إصابة بفيروس كورونا
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 5988 حالة، توفيت منها 107 حالات، وتماثلت للشفاء 1446 حالة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 4435 حالة لا تزال تخضع للحجر الصحي الإلزامي، وتجري عملية إجراء الفحص المختبري لمزيد من الحالات المشتبهة.
وأضاف أن من بين إجمالي المصابين بفيروس كورونا في باكستان توجد 2945 حالة في إقليم البنجاب، و1518 حالة في إقليم السند، و865 حالة في إقليم خيبر بختونخواة و240 حالة في إقليم بلوشستان و234 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و46 حالة في إقليم كشمير الحرة و140 حالة في منطقة العاصمة إسلام اباد.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:21 PM

باكستان: تسجيل 5988 حالة إصابة بفيروس كورونا

توفيت منها 107 حالات وتماثلت للشفاء 1446 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 5988 حالة، توفيت منها 107 حالات، وتماثلت للشفاء 1446 حالة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 4435 حالة لا تزال تخضع للحجر الصحي الإلزامي، وتجري عملية إجراء الفحص المختبري لمزيد من الحالات المشتبهة.
وأضاف أن من بين إجمالي المصابين بفيروس كورونا في باكستان توجد 2945 حالة في إقليم البنجاب، و1518 حالة في إقليم السند، و865 حالة في إقليم خيبر بختونخواة و240 حالة في إقليم بلوشستان و234 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و46 حالة في إقليم كشمير الحرة و140 حالة في منطقة العاصمة إسلام اباد.

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