"غرفة جدة" تدشِّن "بسطة ماركت" لتسويق منتجات رواد الأعمال والمبادرين

يأتي المشروع انطلاقًا من أهمية المنشآت الصغيرة والناشئة في التنمية الوطنية

دشنت غرفة جدة مساء اليوم الجمعة مشروع "بسطة ماركت" في موسمه الخامس شمال مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات التابع للغرفة، ويستمر خلال الفترة من 17 يناير – 29 فبراير 2020م بشكل عصري ومتجدد.

وتفصيلاً، يهدف المشروع إلى إتاحة الفرصة لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة والمبادرين والأُسر المنتجة لتسويق منتجاتهم، والمساهمة في تطوير مهارات العارضين التجارية بصورة احترافية، وفي موقع واحد، وتوفير عنصر الترفيه لأفراد الأسرة كافة.

ودشن المشروع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة فايز بن عبدالله الحربي، يرافقه الأمين العام للغرفة المهندس عماد بن محمد هاشم. وتُقدَّم المشاركات عبر 140 بسطة، و5 فود ترك، و6 أماكن للطبخ الحي. وسيقام هذا التجمع التسويقي الكبير على مدى 7 أسابيع، كل يومي جمعة وسبت.

وحصد المشروع طيلة مواسمه السابقة 400.000 زائر، و1.482 مشروعًا مشاركًا، وذلك في إطار سعيه لترسيخ ثقافة العمل الحر، وتحفيز أصحاب الأفكار لخوض تجربة السوق، وتوفير منصة حية للتفاعل، وإيجاد بيئة متنوعة للتجارة والترفيه لأفراد المجتمع كافة.

وحرصت الغرفة على أن يحظى هذا الموسم بتقديم فعاليات لأول مرة، كملعب الكرات المائي، وجدار التسلق، وجدار الجرافيتي، وجدار التلوين وألعاب الأطفال، والتلوين على الوجه، وحبل القفز، إلى جانب المسابقات الثقافية والاجتماعية، وسط توقعات أن يحقق بسطة ماركت هذا العام رقمًا قياسيًّا بعد أن روعي التنوع في تقديم فعالياته لإدخال الفرح والسرور إلى نفوس العوائل.

ويتبنى "بسطة ماركت" هذا الموسم مسابقة خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، جرى إطلاقها في وقت سابق لاستقطاب أكبر عدد ممكن من مشاهير "السوشيال ميديا"، إضافة لإقامة سحوبات مباشرة على عدد من الجوائز أمام الجمهور الزائر لمقر هذا المشروع إثراء لحركة الإقبال من مختلف شرائح المجتمع.

وتتطلع غرفة جدة لتحقيق المشروع أهدافه، وفي طليعتها الإسهام في إزالة المعوقات، والتعريف بمنتجات رواد ورائدات الأعمال، وتبني تطلعاتهم للمنافسة محليًّا وإقليميًّا، وإثبات كفاءة المنتج السعودي في الدرجة الأولى التي تنوعت بين المواد الغذائية والهدايا والأكسسوارات المنزلية واحتياجات الأسرة المختلفة، خاصة أنه يحمل فرصًا استثمارية، تناسب فئات المجتمع كافة، مع توفير بيئة متنوعة للتجارة والترفيه.