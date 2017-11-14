النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني مكة" يحذر: اتخذنا الإجراءات الاحترازية

حالة من الأمطار الغزيرة ستتعرض لها محافظات المنطقة تستمر للعاشرة

دعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على التنبيه المتقدم الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، والمشار فيه إلى حالة جوية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تتمثل في أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية، تؤثر على العاصمة المقدسة ومحافظات أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، الكامل، ميسان والأجزاء المحاذية لتلك المحافظات، تبدأ تأثير الحالة الجوية من الساعة ١١:٠٠ صباح اليوم الخميس، وتستمر حتى الساعة ١٠:٠٠ مساء.

وأكد الدفاع المدني على أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات الدفاع المدني، من خلال الابتعاد عن التمديدات الكهربائية؛ تفادياً للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول عبر الأودية، ومراعاة تعرّض بعض الأودية لسيول منقولة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح السطحية.

وأضاف أن جميع الجهات التابعة له اتخذت الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية على مدار الساعة.

وكانت توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تشير إلى فرصة هطول أمطار على العاصمة المقدسة، والعديد من محافظات منطقة مكة المكرمة ما زالت قائمة بمشيئة الله، بعد أن شهدت يوم أمس العاصمة المقدسة وضواحيها الشرقية ومحافظات الطائف وميسان وأضم والجموم وبحرة وخليص والقنفذة، بالإضافة إلى أجزاء من أحياء شرق محافظة جدة لهطول أمطار تراوحت بين متوسط إلى غزيرة سال على إثرها بعض الأودية والتجمعات المائية البسيطة، وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن طريق الهدا أغلق احترازاً من قبل الجهات المعنية، وأعيد فتحه من جديد، بينما سجلت نتيجة الأمطار بلاغات محدودة عن تماسّ كهربائي وتجمعات مائية لم تشكل أي خطورة.

تنبيه الأرصاد الدفاع المدني مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني مكة" يحذر: اتخذنا الإجراءات الاحترازية
سبق

دعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على التنبيه المتقدم الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، والمشار فيه إلى حالة جوية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تتمثل في أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية، تؤثر على العاصمة المقدسة ومحافظات أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، الكامل، ميسان والأجزاء المحاذية لتلك المحافظات، تبدأ تأثير الحالة الجوية من الساعة ١١:٠٠ صباح اليوم الخميس، وتستمر حتى الساعة ١٠:٠٠ مساء.

وأكد الدفاع المدني على أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات الدفاع المدني، من خلال الابتعاد عن التمديدات الكهربائية؛ تفادياً للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول عبر الأودية، ومراعاة تعرّض بعض الأودية لسيول منقولة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح السطحية.

وأضاف أن جميع الجهات التابعة له اتخذت الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية على مدار الساعة.

وكانت توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تشير إلى فرصة هطول أمطار على العاصمة المقدسة، والعديد من محافظات منطقة مكة المكرمة ما زالت قائمة بمشيئة الله، بعد أن شهدت يوم أمس العاصمة المقدسة وضواحيها الشرقية ومحافظات الطائف وميسان وأضم والجموم وبحرة وخليص والقنفذة، بالإضافة إلى أجزاء من أحياء شرق محافظة جدة لهطول أمطار تراوحت بين متوسط إلى غزيرة سال على إثرها بعض الأودية والتجمعات المائية البسيطة، وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن طريق الهدا أغلق احترازاً من قبل الجهات المعنية، وأعيد فتحه من جديد، بينما سجلت نتيجة الأمطار بلاغات محدودة عن تماسّ كهربائي وتجمعات مائية لم تشكل أي خطورة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
12:34 PM

عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني مكة" يحذر: اتخذنا الإجراءات الاحترازية

حالة من الأمطار الغزيرة ستتعرض لها محافظات المنطقة تستمر للعاشرة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
374

دعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على التنبيه المتقدم الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، والمشار فيه إلى حالة جوية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تتمثل في أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية، تؤثر على العاصمة المقدسة ومحافظات أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، الكامل، ميسان والأجزاء المحاذية لتلك المحافظات، تبدأ تأثير الحالة الجوية من الساعة ١١:٠٠ صباح اليوم الخميس، وتستمر حتى الساعة ١٠:٠٠ مساء.

وأكد الدفاع المدني على أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات الدفاع المدني، من خلال الابتعاد عن التمديدات الكهربائية؛ تفادياً للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول عبر الأودية، ومراعاة تعرّض بعض الأودية لسيول منقولة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح السطحية.

وأضاف أن جميع الجهات التابعة له اتخذت الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية على مدار الساعة.

وكانت توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تشير إلى فرصة هطول أمطار على العاصمة المقدسة، والعديد من محافظات منطقة مكة المكرمة ما زالت قائمة بمشيئة الله، بعد أن شهدت يوم أمس العاصمة المقدسة وضواحيها الشرقية ومحافظات الطائف وميسان وأضم والجموم وبحرة وخليص والقنفذة، بالإضافة إلى أجزاء من أحياء شرق محافظة جدة لهطول أمطار تراوحت بين متوسط إلى غزيرة سال على إثرها بعض الأودية والتجمعات المائية البسيطة، وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن طريق الهدا أغلق احترازاً من قبل الجهات المعنية، وأعيد فتحه من جديد، بينما سجلت نتيجة الأمطار بلاغات محدودة عن تماسّ كهربائي وتجمعات مائية لم تشكل أي خطورة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,369
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,277
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,638
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,938

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة