عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني مكة" يحذر: اتخذنا الإجراءات الاحترازية

حالة من الأمطار الغزيرة ستتعرض لها محافظات المنطقة تستمر للعاشرة

دعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على التنبيه المتقدم الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، والمشار فيه إلى حالة جوية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تتمثل في أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية، تؤثر على العاصمة المقدسة ومحافظات أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، الكامل، ميسان والأجزاء المحاذية لتلك المحافظات، تبدأ تأثير الحالة الجوية من الساعة ١١:٠٠ صباح اليوم الخميس، وتستمر حتى الساعة ١٠:٠٠ مساء.

وأكد الدفاع المدني على أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات الدفاع المدني، من خلال الابتعاد عن التمديدات الكهربائية؛ تفادياً للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول عبر الأودية، ومراعاة تعرّض بعض الأودية لسيول منقولة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح السطحية.

وأضاف أن جميع الجهات التابعة له اتخذت الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية على مدار الساعة.

وكانت توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تشير إلى فرصة هطول أمطار على العاصمة المقدسة، والعديد من محافظات منطقة مكة المكرمة ما زالت قائمة بمشيئة الله، بعد أن شهدت يوم أمس العاصمة المقدسة وضواحيها الشرقية ومحافظات الطائف وميسان وأضم والجموم وبحرة وخليص والقنفذة، بالإضافة إلى أجزاء من أحياء شرق محافظة جدة لهطول أمطار تراوحت بين متوسط إلى غزيرة سال على إثرها بعض الأودية والتجمعات المائية البسيطة، وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن طريق الهدا أغلق احترازاً من قبل الجهات المعنية، وأعيد فتحه من جديد، بينما سجلت نتيجة الأمطار بلاغات محدودة عن تماسّ كهربائي وتجمعات مائية لم تشكل أي خطورة.