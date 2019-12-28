الدوري السعودي: الاتفاق يتجاوز التعاون بهدف "هزاع"
حقَّق فريق الاتفاق انتصاره الخامس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بتغلبه على ضيفه التعاون بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشرة من الدوري.
وسجَّل هدف المباراة الوحيد اللاعب هزاع الهزاع في الدقيقة الـ65 بعدما استقبل تمريرة من نعيم السليتي، ووضعها في الشباك؛ ليعيد فريقه لنغمة الانتصارات التي فقدها حين خسارته المواجهة الماضية أمام الرائد.
وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده لـ 16 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد التعاون عند 22 نقطة في المركز السادس.
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الاتفاق
التعاون
الدوري السعودي للمحترفين
الدوري السعودي: الاتفاق يتجاوز التعاون بهدف "هزاع"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-28
حقَّق فريق الاتفاق انتصاره الخامس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بتغلبه على ضيفه التعاون بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشرة من الدوري.
وسجَّل هدف المباراة الوحيد اللاعب هزاع الهزاع في الدقيقة الـ65 بعدما استقبل تمريرة من نعيم السليتي، ووضعها في الشباك؛ ليعيد فريقه لنغمة الانتصارات التي فقدها حين خسارته المواجهة الماضية أمام الرائد.
وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده لـ 16 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد التعاون عند 22 نقطة في المركز السادس.
28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
08:21 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
10:13 PM
الدوري السعودي: الاتفاق يتجاوز التعاون بهدف "هزاع"
حقَّق فريق الاتفاق انتصاره الخامس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بتغلبه على ضيفه التعاون بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشرة من الدوري.
وسجَّل هدف المباراة الوحيد اللاعب هزاع الهزاع في الدقيقة الـ65 بعدما استقبل تمريرة من نعيم السليتي، ووضعها في الشباك؛ ليعيد فريقه لنغمة الانتصارات التي فقدها حين خسارته المواجهة الماضية أمام الرائد.
وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده لـ 16 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد التعاون عند 22 نقطة في المركز السادس.