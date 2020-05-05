الهلال الأحمر: 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول المملكة خلال أزمة كورونا

الهلال الأحمر: 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول المملكة خلال أزمة كورونا
فهد الحازمي: 1875 عدد المتطوعين في المراكز بإجمالي 28 ألف ساعة
أكد مدير عام الاتصال المؤسسي في هيئة الهلال الأحمر فهد الحازمي، أن 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول #المملكة خلال أزمة #كورونا
وأضاف خلال مؤتمر وزارة الصحة حول مستجدات كورونا: أنه "في أبريل بلغ إجمالي المكالمات الواردة 1.4 مليون مكالمة، مبينًا أن عدد الحالات المنقولة 54 ألف حالة".
وتابع: بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات في المراكز 1875، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 28 ألف ساعة، كما بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية 230 ألف مستفيد.
الهلال الأحمر
فيروس كورونا الجديد
الهلال الأحمر: 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول المملكة خلال أزمة كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-05
أكد مدير عام الاتصال المؤسسي في هيئة الهلال الأحمر فهد الحازمي، أن 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول #المملكة خلال أزمة #كورونا
وأضاف خلال مؤتمر وزارة الصحة حول مستجدات كورونا: أنه "في أبريل بلغ إجمالي المكالمات الواردة 1.4 مليون مكالمة، مبينًا أن عدد الحالات المنقولة 54 ألف حالة".
وتابع: بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات في المراكز 1875، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 28 ألف ساعة، كما بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية 230 ألف مستفيد.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
06:37 PM
الهلال الأحمر: 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول المملكة خلال أزمة كورونا
فهد الحازمي: 1875 عدد المتطوعين في المراكز بإجمالي 28 ألف ساعة
أكد مدير عام الاتصال المؤسسي في هيئة الهلال الأحمر فهد الحازمي، أن 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول #المملكة خلال أزمة #كورونا
وأضاف خلال مؤتمر وزارة الصحة حول مستجدات كورونا: أنه "في أبريل بلغ إجمالي المكالمات الواردة 1.4 مليون مكالمة، مبينًا أن عدد الحالات المنقولة 54 ألف حالة".
وتابع: بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات في المراكز 1875، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 28 ألف ساعة، كما بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية 230 ألف مستفيد.