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الهلال الأحمر: 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول المملكة خلال أزمة كورونا

فهد الحازمي: 1875 عدد المتطوعين في المراكز بإجمالي 28 ألف ساعة

أكد مدير عام الاتصال المؤسسي في هيئة الهلال الأحمر فهد الحازمي، أن 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول #المملكة خلال أزمة #كورونا

وأضاف خلال مؤتمر وزارة الصحة حول مستجدات كورونا: أنه "في أبريل بلغ إجمالي المكالمات الواردة 1.4 مليون مكالمة، مبينًا أن عدد الحالات المنقولة 54 ألف حالة".

وتابع: بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات في المراكز 1875، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 28 ألف ساعة، كما بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية 230 ألف مستفيد.

الهلال الأحمر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهلال الأحمر: 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول المملكة خلال أزمة كورونا
سبق

أكد مدير عام الاتصال المؤسسي في هيئة الهلال الأحمر فهد الحازمي، أن 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول #المملكة خلال أزمة #كورونا

وأضاف خلال مؤتمر وزارة الصحة حول مستجدات كورونا: أنه "في أبريل بلغ إجمالي المكالمات الواردة 1.4 مليون مكالمة، مبينًا أن عدد الحالات المنقولة 54 ألف حالة".

وتابع: بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات في المراكز 1875، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 28 ألف ساعة، كما بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية 230 ألف مستفيد.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
06:37 PM

الهلال الأحمر: 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول المملكة خلال أزمة كورونا

فهد الحازمي: 1875 عدد المتطوعين في المراكز بإجمالي 28 ألف ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مدير عام الاتصال المؤسسي في هيئة الهلال الأحمر فهد الحازمي، أن 486 مركزًا إسعافيًّا يعمل حول #المملكة خلال أزمة #كورونا

وأضاف خلال مؤتمر وزارة الصحة حول مستجدات كورونا: أنه "في أبريل بلغ إجمالي المكالمات الواردة 1.4 مليون مكالمة، مبينًا أن عدد الحالات المنقولة 54 ألف حالة".

وتابع: بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات في المراكز 1875، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 28 ألف ساعة، كما بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية 230 ألف مستفيد.

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