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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 9 مساجد في 5 مناطق

بعد تعقيمها في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح تسعة مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في خمس مناطق بعد ثبوت تسع حالات إصابة بفيروس كورونا.

ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 137 يوماً 1636 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: ثلاثة مساجد في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق القصيم والباحة والحدود الشمالية.

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 9 مساجد في 5 مناطق
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح تسعة مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في خمس مناطق بعد ثبوت تسع حالات إصابة بفيروس كورونا.

ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 137 يوماً 1636 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: ثلاثة مساجد في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق القصيم والباحة والحدود الشمالية.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
01:54 PM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 9 مساجد في 5 مناطق

بعد تعقيمها في إطار الحرص على سلامة المصلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح تسعة مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في خمس مناطق بعد ثبوت تسع حالات إصابة بفيروس كورونا.

ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 137 يوماً 1636 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: ثلاثة مساجد في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق القصيم والباحة والحدود الشمالية.

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