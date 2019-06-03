مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: الوضع الاقتصادي لدول المنطقة يواجه تحديات

أكد على أهمية تشجيع ودعم القطاع الخاص والحكومي وزيادة الأنشطة المصرفية

دعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، إلى ضرورة تكاتف وتظافر جهود الدول العربية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التي باتت تهدد كيان ومعيشة المواطن العربي في الكثير من البلدان العربية.

وأوضح الربيع في تصريح صحفي أن الاجتماع الدوري الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الذي سيعقد في القاهرة في الثاني عشر من شهر يونيو الحالي سيقام تحت عنوان "القدس عاصمة فلسطين" وذلك تعبيراً عن التضامن العربي مع قضية العرب الأولى، وللتأكيد على أن القدس ما تزال هي قضية العرب والمسلمين.

وقال "إن المنطقة العربية لديها من الإمكانات والمقومات ما تستطيع به مواجهة كل ما يحاك ضدها من مؤامرات والنهوض مجدداً وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب العربية"، مؤكداً على أهمية تشجيع ودعم القطاع الخاص والحكومي وزيادة الأنشطة المصرفية وأنشطة التمويل، وإعادة التفكير في تفعيل مفاهيم وآليات التكامل العربي مع ضرورة إدخال مفاهيم جديدة في ظل التكتلات الدولية التي تبحث عن مصالحها وأنه يجب مواكبة ما يجري في العالم.

وأشار إلى أن الأمة العربية تعيش أوضاعاً استثنائية، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي لدول المنطقة يواجه مخططات دولية وإقليمية تستهدف وضع مقدرات هذه الأمة أمام اختبارات قاسية على المحاور كافة.

وشدد على ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والعلوم المتطورة والتركيز على صناعة البرمجيات، مؤكداً أن المسؤولية حالياً تكمن في ضرورة حماية الأجيال القادمة بالانتباه إلى المخططات التي تحاك لهذه المنطقة.

وأوضح أن هذا الاجتماع سيتضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة المصاحبة له في إطار الاحتفال بمرور خمسين عاماً على إنشاء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، مبيناً أن هناك ٧٣ اتحاداً نوعياً متخصصاً تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتغطي الأنشطة كافة.