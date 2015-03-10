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ضاحية الميَّار السكنية في جدة.. بيئة نموذجية متكاملة تخدم 17 ألف أسرة

تقع على مساحة 3.9 ملايين م2 ووزير الإسكان حرص على تفقدها مؤخراً

تشهد ضاحية الميّار السكنية الواقعة جنوب جدة تنفيذ أكثر من 17 ألف وحدة سكنية متنوعة، تتكامل معها المرافق الخدمية اللازمة، حيث تقع الضاحية على مساحة 3.9 ملايين م2، وتأتي من بين الضواحي السكنية الكبرى التابعة لبرنامج "سكني".

وشهدت الضاحية مؤخراً جولة تفقدية لوزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للوقوف على سير العمل ونسب الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة؛ تمهيداً لإتاحتها للمواطنين.

وشدّد "الحقيل" خلال لقائه المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية؛ لاستكمال كل الأعمال وتطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم.

ولفت إلى حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملّك السكني، وفقاً لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتتسع ضاحية المَّيار التي تقع على مساحة تتجاوز 3.9 ملايين م2 في الجزء الجنوبي من محافظة جدة، لأكثر من 80 ألف نسمة ضمن بيئة عمرانية متكاملة الخدمات ينفذها عدد من المطورين العقاريين المُؤهلين والمُعتمدين من قبل الوزارة ضمن نحو ثمانية مشاريع توفر 44.626 وحدة تضمها محافظة جدة ومتاحة للحجز إلكترونياً.

وتقع الضاحية على مقربة من طريق الحرمين على بعد 50 كلم من مكة المكرمة ونحو 12 كلم من وسط مدينة جدة، وعلى مقربة 10 كلم من محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، ضمن مجتمع حيوي في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق التعليـمية والصحـة والتجارية والترفيـهية، لتعزيز مفهوم البيئة السكنية وجودة الحياة والتي تعد من أهم أهداف برامج ومشاريع وزارة الإسكان.

وتضم ضاحية الميَّار خيارات متنوعة لتملك الشــقق الســكنية بمساحات ونماذج متعددة وصلت نسبة الحجوزات فيها لنحو 50%، وبأسعار مناسبة للأسر السعودية، مثل مشروع "ربى جدة" الذي يضم 1248 شقة بأسعار تبدأ من 295 ألف ريال على مساحة تتجاوز 95.553 متراً مربعاً، بالإضافة إلى "أعالي جدة" الذي يوفر 8649 وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من 243 ألف ريال وبمساحة إجمالية تتخطى 880.884 م2، ومشروع "تلال الغروب" الذي يضم 6512 وحدة سكنية من نوع شقق بأسعار تبدأ من 262 ألف ريال، بمساحة 753.834 م2.

يُذكر أن الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني" تعتبر نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السـكنية، ليتـم تنفيذها بالشـراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية فـي مواقـع مميـزة داخل المدن الرئيسـة، كمرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها ويضم كل الخدمات والمرافق التعليميـة والصحية والتجارية بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جـودة الحياة.

ضاحية الميَّار السكنية سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضاحية الميَّار السكنية في جدة.. بيئة نموذجية متكاملة تخدم 17 ألف أسرة
سبق

تشهد ضاحية الميّار السكنية الواقعة جنوب جدة تنفيذ أكثر من 17 ألف وحدة سكنية متنوعة، تتكامل معها المرافق الخدمية اللازمة، حيث تقع الضاحية على مساحة 3.9 ملايين م2، وتأتي من بين الضواحي السكنية الكبرى التابعة لبرنامج "سكني".

وشهدت الضاحية مؤخراً جولة تفقدية لوزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للوقوف على سير العمل ونسب الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة؛ تمهيداً لإتاحتها للمواطنين.

وشدّد "الحقيل" خلال لقائه المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية؛ لاستكمال كل الأعمال وتطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم.

ولفت إلى حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملّك السكني، وفقاً لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتتسع ضاحية المَّيار التي تقع على مساحة تتجاوز 3.9 ملايين م2 في الجزء الجنوبي من محافظة جدة، لأكثر من 80 ألف نسمة ضمن بيئة عمرانية متكاملة الخدمات ينفذها عدد من المطورين العقاريين المُؤهلين والمُعتمدين من قبل الوزارة ضمن نحو ثمانية مشاريع توفر 44.626 وحدة تضمها محافظة جدة ومتاحة للحجز إلكترونياً.

وتقع الضاحية على مقربة من طريق الحرمين على بعد 50 كلم من مكة المكرمة ونحو 12 كلم من وسط مدينة جدة، وعلى مقربة 10 كلم من محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، ضمن مجتمع حيوي في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق التعليـمية والصحـة والتجارية والترفيـهية، لتعزيز مفهوم البيئة السكنية وجودة الحياة والتي تعد من أهم أهداف برامج ومشاريع وزارة الإسكان.

وتضم ضاحية الميَّار خيارات متنوعة لتملك الشــقق الســكنية بمساحات ونماذج متعددة وصلت نسبة الحجوزات فيها لنحو 50%، وبأسعار مناسبة للأسر السعودية، مثل مشروع "ربى جدة" الذي يضم 1248 شقة بأسعار تبدأ من 295 ألف ريال على مساحة تتجاوز 95.553 متراً مربعاً، بالإضافة إلى "أعالي جدة" الذي يوفر 8649 وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من 243 ألف ريال وبمساحة إجمالية تتخطى 880.884 م2، ومشروع "تلال الغروب" الذي يضم 6512 وحدة سكنية من نوع شقق بأسعار تبدأ من 262 ألف ريال، بمساحة 753.834 م2.

يُذكر أن الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني" تعتبر نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السـكنية، ليتـم تنفيذها بالشـراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية فـي مواقـع مميـزة داخل المدن الرئيسـة، كمرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها ويضم كل الخدمات والمرافق التعليميـة والصحية والتجارية بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جـودة الحياة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
04:59 PM

ضاحية الميَّار السكنية في جدة.. بيئة نموذجية متكاملة تخدم 17 ألف أسرة

تقع على مساحة 3.9 ملايين م2 ووزير الإسكان حرص على تفقدها مؤخراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تشهد ضاحية الميّار السكنية الواقعة جنوب جدة تنفيذ أكثر من 17 ألف وحدة سكنية متنوعة، تتكامل معها المرافق الخدمية اللازمة، حيث تقع الضاحية على مساحة 3.9 ملايين م2، وتأتي من بين الضواحي السكنية الكبرى التابعة لبرنامج "سكني".

وشهدت الضاحية مؤخراً جولة تفقدية لوزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للوقوف على سير العمل ونسب الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة؛ تمهيداً لإتاحتها للمواطنين.

وشدّد "الحقيل" خلال لقائه المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية؛ لاستكمال كل الأعمال وتطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم.

ولفت إلى حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملّك السكني، وفقاً لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتتسع ضاحية المَّيار التي تقع على مساحة تتجاوز 3.9 ملايين م2 في الجزء الجنوبي من محافظة جدة، لأكثر من 80 ألف نسمة ضمن بيئة عمرانية متكاملة الخدمات ينفذها عدد من المطورين العقاريين المُؤهلين والمُعتمدين من قبل الوزارة ضمن نحو ثمانية مشاريع توفر 44.626 وحدة تضمها محافظة جدة ومتاحة للحجز إلكترونياً.

وتقع الضاحية على مقربة من طريق الحرمين على بعد 50 كلم من مكة المكرمة ونحو 12 كلم من وسط مدينة جدة، وعلى مقربة 10 كلم من محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، ضمن مجتمع حيوي في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق التعليـمية والصحـة والتجارية والترفيـهية، لتعزيز مفهوم البيئة السكنية وجودة الحياة والتي تعد من أهم أهداف برامج ومشاريع وزارة الإسكان.

وتضم ضاحية الميَّار خيارات متنوعة لتملك الشــقق الســكنية بمساحات ونماذج متعددة وصلت نسبة الحجوزات فيها لنحو 50%، وبأسعار مناسبة للأسر السعودية، مثل مشروع "ربى جدة" الذي يضم 1248 شقة بأسعار تبدأ من 295 ألف ريال على مساحة تتجاوز 95.553 متراً مربعاً، بالإضافة إلى "أعالي جدة" الذي يوفر 8649 وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من 243 ألف ريال وبمساحة إجمالية تتخطى 880.884 م2، ومشروع "تلال الغروب" الذي يضم 6512 وحدة سكنية من نوع شقق بأسعار تبدأ من 262 ألف ريال، بمساحة 753.834 م2.

يُذكر أن الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني" تعتبر نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السـكنية، ليتـم تنفيذها بالشـراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية فـي مواقـع مميـزة داخل المدن الرئيسـة، كمرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها ويضم كل الخدمات والمرافق التعليميـة والصحية والتجارية بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جـودة الحياة.

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