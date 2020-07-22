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إيداع مليار و600 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان  لشهر ذي الحجة

اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وفواتير الكهرباء

أعلنت وزارة #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية اليوم إيداع مليار و600 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة.

تفصيلاً، أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وقال وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك: تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأضاف: المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,693,182,686 ريالاً، تم إيداع 1,397,657,821 ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,652,992 ريالاً، و102,871,873 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

وأردف "المبارك": تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع مليار و600 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان  لشهر ذي الحجة
سبق

أعلنت وزارة #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية اليوم إيداع مليار و600 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة.

تفصيلاً، أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وقال وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك: تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأضاف: المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,693,182,686 ريالاً، تم إيداع 1,397,657,821 ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,652,992 ريالاً، و102,871,873 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

وأردف "المبارك": تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
03:21 PM
اخر تعديل
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
04:40 PM

إيداع مليار و600 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان  لشهر ذي الحجة

اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وفواتير الكهرباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية اليوم إيداع مليار و600 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة.

تفصيلاً، أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وقال وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك: تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأضاف: المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,693,182,686 ريالاً، تم إيداع 1,397,657,821 ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,652,992 ريالاً، و102,871,873 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

وأردف "المبارك": تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

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