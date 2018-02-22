"البابطين" إلى المرتبة الثالثة عشرة بـ"الإعلام"

صدر قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، بترقية ماجد بن محمد البابطين مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وأعرب "البابطين" عن جزيل شكره وبالغ امتنانه لوزير الثقافة والإعلام على هذه الثقة، ولمسؤولي الوزارة والزملاء كافة على اهتمامهم وحرصهم بما فيه تطوير العمل الإعلامي؛ مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.