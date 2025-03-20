إمام مسجد فرنسي: رسالة الملك سلمان عالمية.. وكلمته جمعت بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله

أشاد بما حملته من مضامين تجاوزت حدود المملكة

أشاد نور الدين محمد طويل، إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى كونها كلمة حملت نظرة عالمية تجاوزت حدود المملكة.

وقال "طويل" لـ"سبق" في معرض تعليقه إن كلمة الملك سلمان – حفظه الله-: "أثبتت موقفه نحو العالم، وكونه رجل دولة لديه نظرة عالمية تجاوزت حدود المملكة، وذلك عند قوله (العالم يمر بأزمة صحية تهدد الإنسانية، ولكنها ستزول)".

مضيفًا: "نجد أنه استطاع أن يقدم رسالة للعالم على أن الإسلام ينظر إلى الإنسانية بغض النظر عن اللون والانتماء، ولكونه هو خادم الحرمين الشريفين فهو يحمل رسالة تضامن مع العالم أجمع، وأكبر دليل على ذلك الحجر الصحي لبلاد الحرمين الشريفين بمنع التجمعات ولاسيما الصلوات جماعة كل ذلك حفاظًا على الأرواح، وحرصه الشديد على المواطن والمقيم على حد سواء، وذلك ببذل الجهود والسبل لمكافحة كورونا".

ولفت "طويل" إلى أنه في آخر كلمته أظهر خادم الحرمين ثقته في الله على أن المؤمن يتخذ الأسباب ويترك الأمور لله، لأن الأمور كلها بيد الله، والمؤمن يبتلى حتى يعود إلى الله، فكلمته - حفظه الله - جمعت بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله، وأبانت عن كونه رائدًا للتضامن الإسلامي، وداعية للسلام العالمي.