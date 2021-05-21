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"الشهري": حالات "كورونا" ستنحصر كثيراً إذا وصلنا إلى تطعيم 70% من المجتمع

قال إنه حينها سوف نستغني عن الإجراءات الاحترازية

توقع الدكتور سعود الشهري أن تنحصر حالات كورونا في المملكة حال وصلنا إلى تطعيم 65 - 70% من أفراد المجتمع.

وقال "الشهري" لـ"سبق": "إذا وصلنا إلى تطعيم 65-70% من المجتمع سوف نستغني -بإذن الله- عن الإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "بالتأكيد الحالات الجديدة ستنحصر كثيراً؛ لأن دوائر العدوى ستنكسر، ويحاصر الفيروس في نطاقات ضيقة جداً، ويجب ألا ننسى أن اللقاح يمنع انتقال العدوى لنسب تفوق 70%. كما يعطي حماية للشخص تتعدى 90%، ويحمي -بإذن الله- من المضاعفات الخطيرة والتنويم بنسبة 100%".

وعن فترة انتهاء مفعول اللقاح، قال "الشهري": "فترة بقاء اللقاح يحمينا في أجسامنا تحتاج على الأقل إلى عامين مستقبلاً لمتابعة النتائج على الملقحين؛ لكن مبدئياً حماية اللقاح تتراوح من 6 أشهر إلى عام وربما أكثر".

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشهري": حالات "كورونا" ستنحصر كثيراً إذا وصلنا إلى تطعيم 70% من المجتمع
سبق

توقع الدكتور سعود الشهري أن تنحصر حالات كورونا في المملكة حال وصلنا إلى تطعيم 65 - 70% من أفراد المجتمع.

وقال "الشهري" لـ"سبق": "إذا وصلنا إلى تطعيم 65-70% من المجتمع سوف نستغني -بإذن الله- عن الإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "بالتأكيد الحالات الجديدة ستنحصر كثيراً؛ لأن دوائر العدوى ستنكسر، ويحاصر الفيروس في نطاقات ضيقة جداً، ويجب ألا ننسى أن اللقاح يمنع انتقال العدوى لنسب تفوق 70%. كما يعطي حماية للشخص تتعدى 90%، ويحمي -بإذن الله- من المضاعفات الخطيرة والتنويم بنسبة 100%".

وعن فترة انتهاء مفعول اللقاح، قال "الشهري": "فترة بقاء اللقاح يحمينا في أجسامنا تحتاج على الأقل إلى عامين مستقبلاً لمتابعة النتائج على الملقحين؛ لكن مبدئياً حماية اللقاح تتراوح من 6 أشهر إلى عام وربما أكثر".

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
01:47 AM

"الشهري": حالات "كورونا" ستنحصر كثيراً إذا وصلنا إلى تطعيم 70% من المجتمع

قال إنه حينها سوف نستغني عن الإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
44
18,114

توقع الدكتور سعود الشهري أن تنحصر حالات كورونا في المملكة حال وصلنا إلى تطعيم 65 - 70% من أفراد المجتمع.

وقال "الشهري" لـ"سبق": "إذا وصلنا إلى تطعيم 65-70% من المجتمع سوف نستغني -بإذن الله- عن الإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "بالتأكيد الحالات الجديدة ستنحصر كثيراً؛ لأن دوائر العدوى ستنكسر، ويحاصر الفيروس في نطاقات ضيقة جداً، ويجب ألا ننسى أن اللقاح يمنع انتقال العدوى لنسب تفوق 70%. كما يعطي حماية للشخص تتعدى 90%، ويحمي -بإذن الله- من المضاعفات الخطيرة والتنويم بنسبة 100%".

وعن فترة انتهاء مفعول اللقاح، قال "الشهري": "فترة بقاء اللقاح يحمينا في أجسامنا تحتاج على الأقل إلى عامين مستقبلاً لمتابعة النتائج على الملقحين؛ لكن مبدئياً حماية اللقاح تتراوح من 6 أشهر إلى عام وربما أكثر".

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