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الأمم المتحدة تحذر من تعرض 9 ملايين أفغاني للمجاعة بسبب موجة جفاف عاتية

"غوتيريس" دعا إلى دفع عجلة الاقتصاد بتوفير السيولة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم "الأربعاء"، من أن أفغانستان تواجه أسوأ موجة جفاف منذ عقدين؛ ما يجعل 9 ملايين شخص على حافة المجاعة.

وقال "غوتيريس" خلال جلسة لمجلس الأمن: "إن أكثر من نصف الأفغان يواجهون مستويات شديدة من الجوع، وإن أكثر من 80 في المئة من السكان في أفغانستان يعتمدون على مياه الشرب الملوثة"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبين أن التعليم والخدمات الاجتماعية في أفغانستان على وشك الانهيار.

ودعا الأمين العام إلى دفع عجلة الاقتصاد الأفغاني من خلال زيادة السيولة، والسماح للتمويل الدولي بدفع رواتب العاملين الأفغان في القطاع العام.

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الأمم المتحدة تحذر من تعرض 9 ملايين أفغاني للمجاعة بسبب موجة جفاف عاتية
سبق

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم "الأربعاء"، من أن أفغانستان تواجه أسوأ موجة جفاف منذ عقدين؛ ما يجعل 9 ملايين شخص على حافة المجاعة.

وقال "غوتيريس" خلال جلسة لمجلس الأمن: "إن أكثر من نصف الأفغان يواجهون مستويات شديدة من الجوع، وإن أكثر من 80 في المئة من السكان في أفغانستان يعتمدون على مياه الشرب الملوثة"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبين أن التعليم والخدمات الاجتماعية في أفغانستان على وشك الانهيار.

ودعا الأمين العام إلى دفع عجلة الاقتصاد الأفغاني من خلال زيادة السيولة، والسماح للتمويل الدولي بدفع رواتب العاملين الأفغان في القطاع العام.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
09:06 PM

الأمم المتحدة تحذر من تعرض 9 ملايين أفغاني للمجاعة بسبب موجة جفاف عاتية

"غوتيريس" دعا إلى دفع عجلة الاقتصاد بتوفير السيولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم "الأربعاء"، من أن أفغانستان تواجه أسوأ موجة جفاف منذ عقدين؛ ما يجعل 9 ملايين شخص على حافة المجاعة.

وقال "غوتيريس" خلال جلسة لمجلس الأمن: "إن أكثر من نصف الأفغان يواجهون مستويات شديدة من الجوع، وإن أكثر من 80 في المئة من السكان في أفغانستان يعتمدون على مياه الشرب الملوثة"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبين أن التعليم والخدمات الاجتماعية في أفغانستان على وشك الانهيار.

ودعا الأمين العام إلى دفع عجلة الاقتصاد الأفغاني من خلال زيادة السيولة، والسماح للتمويل الدولي بدفع رواتب العاملين الأفغان في القطاع العام.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,731
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