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قانوني: فوز النصر غدًا في نصف النهائي سيضمن تأهله لكأس العالم للمرة الثانية

أكد المختص في القانون الرياضي أحمد الأمير أن فوز نادي النصر في مباراة الغد على نظيره بيرسبوليس الإيراني في الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا سيكون ضمانًا لتأهله وبطاقة عبوره لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية.

وتفصيلاً قال "الأمير" عبر تغريدة، نشرها من خلال صفحته على "تويتر": فوز النصر في مباراة الغد يعني ضمانه التأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بعض النظر عن نتيجة المباراة النهائية. موضحًا أن البطولة سوف تقام في الصين بمشاركة 24 فريقًا في الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو بنظام المجموعات المكونة من 8 مجموعات.

وزاد: إلى اللحظة لا يوجد أي قرار رسمي من @FIFAcom بشأن تأجيل البطولة أو إلغائها؛ لذلك الموعد الرسمي إلى اللحظة مثبت على منتصف شهر يونيو 2021.

بطولة كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قانوني: فوز النصر غدًا في نصف النهائي سيضمن تأهله لكأس العالم للمرة الثانية
سبق

أكد المختص في القانون الرياضي أحمد الأمير أن فوز نادي النصر في مباراة الغد على نظيره بيرسبوليس الإيراني في الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا سيكون ضمانًا لتأهله وبطاقة عبوره لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية.

وتفصيلاً قال "الأمير" عبر تغريدة، نشرها من خلال صفحته على "تويتر": فوز النصر في مباراة الغد يعني ضمانه التأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بعض النظر عن نتيجة المباراة النهائية. موضحًا أن البطولة سوف تقام في الصين بمشاركة 24 فريقًا في الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو بنظام المجموعات المكونة من 8 مجموعات.

وزاد: إلى اللحظة لا يوجد أي قرار رسمي من @FIFAcom بشأن تأجيل البطولة أو إلغائها؛ لذلك الموعد الرسمي إلى اللحظة مثبت على منتصف شهر يونيو 2021.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
09:28 PM

قانوني: فوز النصر غدًا في نصف النهائي سيضمن تأهله لكأس العالم للمرة الثانية

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قاسم الخبراني - الرياض
22
11,934

أكد المختص في القانون الرياضي أحمد الأمير أن فوز نادي النصر في مباراة الغد على نظيره بيرسبوليس الإيراني في الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا سيكون ضمانًا لتأهله وبطاقة عبوره لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية.

وتفصيلاً قال "الأمير" عبر تغريدة، نشرها من خلال صفحته على "تويتر": فوز النصر في مباراة الغد يعني ضمانه التأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بعض النظر عن نتيجة المباراة النهائية. موضحًا أن البطولة سوف تقام في الصين بمشاركة 24 فريقًا في الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو بنظام المجموعات المكونة من 8 مجموعات.

وزاد: إلى اللحظة لا يوجد أي قرار رسمي من @FIFAcom بشأن تأجيل البطولة أو إلغائها؛ لذلك الموعد الرسمي إلى اللحظة مثبت على منتصف شهر يونيو 2021.

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