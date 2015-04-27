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بالفيديو.."الحصيني" ينصح عشاق الأمطار والضباب بقضاء ما تبقى من رمضان بمكة وجنوب المملكة

خلال مقطع لـ"سبق" مقدمًا وصفًا للحالات المناخية التي ستشهدها السعودية بمشيئة الله

نصح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني عشاق الضباب والأمطار بقضاء ما تبقى من رمضان في منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من المملكة، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى مزيدٍ من الأمطار التي ستشهدها مكة المكرمة خلال الأيام القادمة والأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة.

جاء ذلك في مقطع فيديو وثقه الزميل "عبدالله العنزي" خلال لقائه الحصيني مساء اليوم الثلاثاء قدم خلاله نصائح لمتابعي صحيفة "سبق" قال فيه ستشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متفاوتة خلال الـ (24) ساعة القادمة من مساء اليوم.

وأفاد "الحصيني" بأن ما شهدته مكة اليوم هو بسبب سحب ركامية ثقيلة وبطيئة أسهمت بهطول أمطار غزيرة صاحبها زخات من البرد على مكة المكرمة، ناصحًا المعتمرين بأخذ الحيطة والحذر وعدم التعرض لإشعاع الشمس وقت الظهيرة.

وقال الحصيني: أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة من منطقة الرياض والمدينة ومكة ونجران والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت وبين الإمارات وعمان.

وأضاف: غزيرة مع سيول على صدور المرتفعات بين الطائف وجازان.

وبين الحصيني أن الأمطار - بمشيئة الله تعالى - سيتواصل هطولها خلال الأيام القادمة وهي أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على المناطق التالية: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران ،حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).

وحذر الحصيني من الجلوس في الأودية خلال هذه الأيام التي ستشهد معظم مناطق المملكة خصوصًا الأجزاء الغربية الجنوبية منها مزيدًا من الأمطار، مؤكدًا أن الحيطة والحذر مهمة لسلامة الجميع.

وقال في ختام تصريحه لـ"سبق": أكثروا من الاستغفار والصدقات فهي سبب لنزول الأمطار وتنزل الرحمات، متمنيًا للجميع أوقاتًا عامرة بذكر الله وشكره، وأن يصرف الله عن بلادنا الوباء .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.."الحصيني" ينصح عشاق الأمطار والضباب بقضاء ما تبقى من رمضان بمكة وجنوب المملكة
سبق

نصح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني عشاق الضباب والأمطار بقضاء ما تبقى من رمضان في منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من المملكة، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى مزيدٍ من الأمطار التي ستشهدها مكة المكرمة خلال الأيام القادمة والأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة.

جاء ذلك في مقطع فيديو وثقه الزميل "عبدالله العنزي" خلال لقائه الحصيني مساء اليوم الثلاثاء قدم خلاله نصائح لمتابعي صحيفة "سبق" قال فيه ستشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متفاوتة خلال الـ (24) ساعة القادمة من مساء اليوم.

وأفاد "الحصيني" بأن ما شهدته مكة اليوم هو بسبب سحب ركامية ثقيلة وبطيئة أسهمت بهطول أمطار غزيرة صاحبها زخات من البرد على مكة المكرمة، ناصحًا المعتمرين بأخذ الحيطة والحذر وعدم التعرض لإشعاع الشمس وقت الظهيرة.

وقال الحصيني: أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة من منطقة الرياض والمدينة ومكة ونجران والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت وبين الإمارات وعمان.

وأضاف: غزيرة مع سيول على صدور المرتفعات بين الطائف وجازان.

وبين الحصيني أن الأمطار - بمشيئة الله تعالى - سيتواصل هطولها خلال الأيام القادمة وهي أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على المناطق التالية: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران ،حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).

وحذر الحصيني من الجلوس في الأودية خلال هذه الأيام التي ستشهد معظم مناطق المملكة خصوصًا الأجزاء الغربية الجنوبية منها مزيدًا من الأمطار، مؤكدًا أن الحيطة والحذر مهمة لسلامة الجميع.

وقال في ختام تصريحه لـ"سبق": أكثروا من الاستغفار والصدقات فهي سبب لنزول الأمطار وتنزل الرحمات، متمنيًا للجميع أوقاتًا عامرة بذكر الله وشكره، وأن يصرف الله عن بلادنا الوباء .

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
11:20 PM

بالفيديو.."الحصيني" ينصح عشاق الأمطار والضباب بقضاء ما تبقى من رمضان بمكة وجنوب المملكة

خلال مقطع لـ"سبق" مقدمًا وصفًا للحالات المناخية التي ستشهدها السعودية بمشيئة الله

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عبدالله العنزي - الرياض
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نصح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني عشاق الضباب والأمطار بقضاء ما تبقى من رمضان في منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من المملكة، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى مزيدٍ من الأمطار التي ستشهدها مكة المكرمة خلال الأيام القادمة والأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة.

جاء ذلك في مقطع فيديو وثقه الزميل "عبدالله العنزي" خلال لقائه الحصيني مساء اليوم الثلاثاء قدم خلاله نصائح لمتابعي صحيفة "سبق" قال فيه ستشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متفاوتة خلال الـ (24) ساعة القادمة من مساء اليوم.

وأفاد "الحصيني" بأن ما شهدته مكة اليوم هو بسبب سحب ركامية ثقيلة وبطيئة أسهمت بهطول أمطار غزيرة صاحبها زخات من البرد على مكة المكرمة، ناصحًا المعتمرين بأخذ الحيطة والحذر وعدم التعرض لإشعاع الشمس وقت الظهيرة.

وقال الحصيني: أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة من منطقة الرياض والمدينة ومكة ونجران والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت وبين الإمارات وعمان.

وأضاف: غزيرة مع سيول على صدور المرتفعات بين الطائف وجازان.

وبين الحصيني أن الأمطار - بمشيئة الله تعالى - سيتواصل هطولها خلال الأيام القادمة وهي أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على المناطق التالية: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران ،حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).

وحذر الحصيني من الجلوس في الأودية خلال هذه الأيام التي ستشهد معظم مناطق المملكة خصوصًا الأجزاء الغربية الجنوبية منها مزيدًا من الأمطار، مؤكدًا أن الحيطة والحذر مهمة لسلامة الجميع.

وقال في ختام تصريحه لـ"سبق": أكثروا من الاستغفار والصدقات فهي سبب لنزول الأمطار وتنزل الرحمات، متمنيًا للجميع أوقاتًا عامرة بذكر الله وشكره، وأن يصرف الله عن بلادنا الوباء .

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