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تطبيق "جاهز" يوفّر عروضاً خاصة لمستفيدي برنامج "سكني" من مستخدميه

تشمل المساهمة في منصة "جود الإسكان".. قيمة مضافة للمستفيدين من خدمات الوزارة

وقع برنامج سكني اتفاقية تعاون مع شركة "جاهز" الدولية، تتولى من خلالها الشركة تقديم عروض خاصة لمستخدمي تطبيقها الإلكتروني من مستفيدي "سكني"، إضافة إلى الإسهام في توفير مساكن مخصصة للأسر الأشد حاجة عبر منصة "جود الإسكان".

ومثّل وزارة الإسكان في التوقيع المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، فيما مثّل شركة جاهز الرئيس التنفيذي للشركة غصاب سلمان المنديل.

وأكد المهندس بن سعيد، أن إدارة الإسكان المؤسسي تحرص على الوصول لجميع المواطنين وتوفير كل التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقّعة مع الشركة الرائدة في مجال التوصيل جاءت لتوفير قيمة مضافة للمستفيدين من خدمات وزارة الإسكان الجدد، ومساهمة من شركة جاهز بمنح مستفيدي وزارة الإسكان الجدد عروضاً خاصة.

فيما أوضح المنديل أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساهمة "جاهز" في الأعمال المجتمعية وامتداداً لبرامج نفعية مع عدة وزارات وجمعيات خيرية، مضيفاً أننا في "جاهز" نسعد بهذه الاتفاقية التي تمنحنا فرصة خدمة المجتمع، وهذا أقل واجب من جاهز تجاه هذا الوطن العظيم.


وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين "سكني" و"جاهز" للتعريف ببرنامج سكني لعملاء "جاهز" والحلول السكنية المتنوعة التي تقدم من خلال "سكني" للمواطنين، كما تشمل الإسهام في منصة "جود الإسكان".

برنامج سكني شركة جاهز الدولية منصة جود الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطبيق "جاهز" يوفّر عروضاً خاصة لمستفيدي برنامج "سكني" من مستخدميه
سبق

وقع برنامج سكني اتفاقية تعاون مع شركة "جاهز" الدولية، تتولى من خلالها الشركة تقديم عروض خاصة لمستخدمي تطبيقها الإلكتروني من مستفيدي "سكني"، إضافة إلى الإسهام في توفير مساكن مخصصة للأسر الأشد حاجة عبر منصة "جود الإسكان".

ومثّل وزارة الإسكان في التوقيع المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، فيما مثّل شركة جاهز الرئيس التنفيذي للشركة غصاب سلمان المنديل.

وأكد المهندس بن سعيد، أن إدارة الإسكان المؤسسي تحرص على الوصول لجميع المواطنين وتوفير كل التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقّعة مع الشركة الرائدة في مجال التوصيل جاءت لتوفير قيمة مضافة للمستفيدين من خدمات وزارة الإسكان الجدد، ومساهمة من شركة جاهز بمنح مستفيدي وزارة الإسكان الجدد عروضاً خاصة.

فيما أوضح المنديل أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساهمة "جاهز" في الأعمال المجتمعية وامتداداً لبرامج نفعية مع عدة وزارات وجمعيات خيرية، مضيفاً أننا في "جاهز" نسعد بهذه الاتفاقية التي تمنحنا فرصة خدمة المجتمع، وهذا أقل واجب من جاهز تجاه هذا الوطن العظيم.


وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين "سكني" و"جاهز" للتعريف ببرنامج سكني لعملاء "جاهز" والحلول السكنية المتنوعة التي تقدم من خلال "سكني" للمواطنين، كما تشمل الإسهام في منصة "جود الإسكان".

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
08:29 PM
اخر تعديل
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:17 PM

تطبيق "جاهز" يوفّر عروضاً خاصة لمستفيدي برنامج "سكني" من مستخدميه

تشمل المساهمة في منصة "جود الإسكان".. قيمة مضافة للمستفيدين من خدمات الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع برنامج سكني اتفاقية تعاون مع شركة "جاهز" الدولية، تتولى من خلالها الشركة تقديم عروض خاصة لمستخدمي تطبيقها الإلكتروني من مستفيدي "سكني"، إضافة إلى الإسهام في توفير مساكن مخصصة للأسر الأشد حاجة عبر منصة "جود الإسكان".

ومثّل وزارة الإسكان في التوقيع المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، فيما مثّل شركة جاهز الرئيس التنفيذي للشركة غصاب سلمان المنديل.

وأكد المهندس بن سعيد، أن إدارة الإسكان المؤسسي تحرص على الوصول لجميع المواطنين وتوفير كل التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقّعة مع الشركة الرائدة في مجال التوصيل جاءت لتوفير قيمة مضافة للمستفيدين من خدمات وزارة الإسكان الجدد، ومساهمة من شركة جاهز بمنح مستفيدي وزارة الإسكان الجدد عروضاً خاصة.

فيما أوضح المنديل أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساهمة "جاهز" في الأعمال المجتمعية وامتداداً لبرامج نفعية مع عدة وزارات وجمعيات خيرية، مضيفاً أننا في "جاهز" نسعد بهذه الاتفاقية التي تمنحنا فرصة خدمة المجتمع، وهذا أقل واجب من جاهز تجاه هذا الوطن العظيم.


وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين "سكني" و"جاهز" للتعريف ببرنامج سكني لعملاء "جاهز" والحلول السكنية المتنوعة التي تقدم من خلال "سكني" للمواطنين، كما تشمل الإسهام في منصة "جود الإسكان".

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