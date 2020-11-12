تونس تدين الاعتداء الفاشل والجبان بجدة وتؤكد رفضها للإرهاب والعنف

أكدت تضامنها المطلق مع السعودية قيادة وشعباً لحفظ أمنها واستقرارها

أعربت تونس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الفاشل والجبان الذي وقع في جدة يوم أمس، وأدى إلى جرح عدد من الأشخاص.

وجددت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها التأكيد على رفضها المطلق للعنف وكافة أشكال التطرف والإرهاب، أياً كانت دواعيه وأسبابه.

كما أكدت تونس تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، مجددة دعمها الكامل لها فيما يحفظ أمنها واستقرارها.