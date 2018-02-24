أمطار خفيفة مستمرة على شمال وشرق ينبع

شملت عدة مراكز.. وجاهزية واستعداد بصحة المدينة

هطلت أمطار خفيفة مستمرة ومتفرقة على أجزاء من شمال وشرق محافظة ينبع ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وشملت الأمطار الخفيفة مركز النباة وخمال ورخو والسويق وبعض من مراكز ينبع النخل والمرتفعات الجبلية ومركز القراصة والمثلث التابعة لمحافظة العيص.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة.

ووجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي، فرق الصيانة بجميع المرافق الصحية منذ الصباح الباكر بضرورة الاستعدادات والجاهزية لأي طارئ ممكن أن يحدث جراء هطول الأمطار صباح اليوم، حرصاً على سلامة المرضى.