النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من وردة فلسطين إلى عائلة باكستان.. فرحة لباس الإحرام بعيون ضيوف الملك

ثمّنوا الاستقبال الرائع الذي وجدوه منذ لحظة وصولهم أرض المملكة والتسهيلات

ملأت محيا ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الفرحةُ وارتسمت على ملامحهم السعادة وهم مرتدين لباس الإحرام.

وأعربت الحاجة عافية خالد إسماعيل من جمهورية السودان، عن سعادتها، وقالت: "إننا نشعر بسعادة عظيمة لا توصف ولا يسعنا في هذه اللحظة العظيمة إلا أن نقدم أجزل الشكر والعرفان لحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم على حسن الاستضافة والاستقبال"، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها النبيل، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمن والاستقرار، وأن يجعلها ذخرًا لخدمة الإسلام والمسلمين ويجزل لها الأجر على كل ما تقدمه من جهود لخدمة ضيوف الرحمن.

ووصفت الحاجة وردة إسماعيل من فلسطين، سعادتها لأداء مناسك الحج بالكبيرة التي لا تضاهيها سعادة؛ سائلة الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويمتعه بالصحة والعافية، ويديمه للإسلام والمسلمين.

فيما ارتسمت الابتسامة والفرحة على وجوه محيا العائلة الكبيرة القادمة من دولة باكستان القادمين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لاستضافة المصابين وأسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزلندا، وأشاد والدهم سيد آياز أحمد بالجهود الكبيرة التي تقدّمها المملكة العربية السعودية، لخدمة ضيوف البرنامج، والاستقبال الرائع الذي وجدوه منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة؛ مثمنًا التسهيلات والخدمات التي قدمت لهم؛ مشيرًا إلى أن الشعب السعودي ضرب أروع الأمثلة في الكرم والشهامة وهم أهل المودة والمحبة والسلام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من وردة فلسطين إلى عائلة باكستان.. فرحة لباس الإحرام بعيون ضيوف الملك
سبق

ملأت محيا ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الفرحةُ وارتسمت على ملامحهم السعادة وهم مرتدين لباس الإحرام.

وأعربت الحاجة عافية خالد إسماعيل من جمهورية السودان، عن سعادتها، وقالت: "إننا نشعر بسعادة عظيمة لا توصف ولا يسعنا في هذه اللحظة العظيمة إلا أن نقدم أجزل الشكر والعرفان لحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم على حسن الاستضافة والاستقبال"، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها النبيل، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمن والاستقرار، وأن يجعلها ذخرًا لخدمة الإسلام والمسلمين ويجزل لها الأجر على كل ما تقدمه من جهود لخدمة ضيوف الرحمن.

ووصفت الحاجة وردة إسماعيل من فلسطين، سعادتها لأداء مناسك الحج بالكبيرة التي لا تضاهيها سعادة؛ سائلة الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويمتعه بالصحة والعافية، ويديمه للإسلام والمسلمين.

فيما ارتسمت الابتسامة والفرحة على وجوه محيا العائلة الكبيرة القادمة من دولة باكستان القادمين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لاستضافة المصابين وأسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزلندا، وأشاد والدهم سيد آياز أحمد بالجهود الكبيرة التي تقدّمها المملكة العربية السعودية، لخدمة ضيوف البرنامج، والاستقبال الرائع الذي وجدوه منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة؛ مثمنًا التسهيلات والخدمات التي قدمت لهم؛ مشيرًا إلى أن الشعب السعودي ضرب أروع الأمثلة في الكرم والشهامة وهم أهل المودة والمحبة والسلام.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
10:50 AM

من وردة فلسطين إلى عائلة باكستان.. فرحة لباس الإحرام بعيون ضيوف الملك

ثمّنوا الاستقبال الرائع الذي وجدوه منذ لحظة وصولهم أرض المملكة والتسهيلات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
304

ملأت محيا ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الفرحةُ وارتسمت على ملامحهم السعادة وهم مرتدين لباس الإحرام.

وأعربت الحاجة عافية خالد إسماعيل من جمهورية السودان، عن سعادتها، وقالت: "إننا نشعر بسعادة عظيمة لا توصف ولا يسعنا في هذه اللحظة العظيمة إلا أن نقدم أجزل الشكر والعرفان لحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم على حسن الاستضافة والاستقبال"، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها النبيل، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمن والاستقرار، وأن يجعلها ذخرًا لخدمة الإسلام والمسلمين ويجزل لها الأجر على كل ما تقدمه من جهود لخدمة ضيوف الرحمن.

ووصفت الحاجة وردة إسماعيل من فلسطين، سعادتها لأداء مناسك الحج بالكبيرة التي لا تضاهيها سعادة؛ سائلة الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويمتعه بالصحة والعافية، ويديمه للإسلام والمسلمين.

فيما ارتسمت الابتسامة والفرحة على وجوه محيا العائلة الكبيرة القادمة من دولة باكستان القادمين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لاستضافة المصابين وأسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزلندا، وأشاد والدهم سيد آياز أحمد بالجهود الكبيرة التي تقدّمها المملكة العربية السعودية، لخدمة ضيوف البرنامج، والاستقبال الرائع الذي وجدوه منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة؛ مثمنًا التسهيلات والخدمات التي قدمت لهم؛ مشيرًا إلى أن الشعب السعودي ضرب أروع الأمثلة في الكرم والشهامة وهم أهل المودة والمحبة والسلام.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,649
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,644
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,644
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,732

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة